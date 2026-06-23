محمد الصباحي: هدف نيوزيلندا في مرمى مصر غير صحيح.. والحكم الإماراتي بالغ في حياده

أكد الحكم الدولي السابق محمد الصباحي أن هدف منتخب نيوزيلندا في مرمى منتخب مصر لم يكن صحيحًا من وجهة نظره التحكيمية، مشيرًا إلى أن الحكم الإماراتي الذي أدار اللقاء بدا حريصًا على إظهار الحياد الكامل وعدم منح أي أفضلية للمنتخب المصري بسبب الانتماء العربي.

وقال الصباحي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إن قرار احتساب الهدف لم يكن موفقًا، معتبرًا أن الحالة شهدت خطأً تحكيميًا أثر على مجريات المباراة.

كما تطرق إلى الكرة التي كان بطلها مدافع المنتخب حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن اللاعب تصرف بتهور في اللعبة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن اللقطة لا تستوجب أي قرار عقابي كبير، وأنها لا ترقى لوجود مخالفة مؤثرة تستدعي الجدل حولها.