قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026.. هدف قاتل للجزائر أمام الأردن عن طريق أيمن جويري
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة ويوجه بسرعة التعامل مع أي معوقات طارئة
نذير بن بو علي يتعادل لـ الجزائر أمام الأدرن في كأس العالم
تداول صورة مزعومة لإمتحان ايطالي الثانوية العامة فجر اليوم|والتعليم:قديمة ومفبركة
هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟.. الموقف الشرعي
رقابة قضائية موسعة على الطلاق.. ماذا يحدث خلال أول 3 سنوات من الزواج؟
ثبات محلي وعالمي.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 23-6-2026
امتحانات الثانوية العامة 2026|التعليم تتابع وصول أسئلة اللغة الثانية والاقتصاد والإحصاء للجان
الشوط الأول.. منتخب الأردن يتقدم على الجزائر 1-0 بكأس العالم
كأس العالم 2026.. الرشدان يتقدم لمنتخب الأردن أمام الجزائر
روسيا: العقوبات المفروضة علينا لن تؤثر على مجريات العمليات العسكرية في أوكرانيا
30دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأردن والجزائر بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الصباحي: هدف نيوزيلندا في مرمى مصر غير صحيح.. والحكم الإماراتي بالغ في حياده

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد الحكم الدولي السابق محمد الصباحي أن هدف منتخب نيوزيلندا في مرمى منتخب مصر لم يكن صحيحًا من وجهة نظره التحكيمية، مشيرًا إلى أن الحكم الإماراتي الذي أدار اللقاء بدا حريصًا على إظهار الحياد الكامل وعدم منح أي أفضلية للمنتخب المصري بسبب الانتماء العربي.

وقال الصباحي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إن قرار احتساب الهدف لم يكن موفقًا، معتبرًا أن الحالة شهدت خطأً تحكيميًا أثر على مجريات المباراة.

كما تطرق إلى الكرة التي كان بطلها مدافع المنتخب حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن اللاعب تصرف بتهور في اللعبة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن اللقطة لا تستوجب أي قرار عقابي كبير، وأنها لا ترقى لوجود مخالفة مؤثرة تستدعي الجدل حولها.

منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السفير نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

رسميًا .. نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية

ترشيحاتنا

محمد إمام

محمد إمام: ما بحبش الألقاب.. ولم أستعن بـ دوبلير في صقر وكناريا

عرض النمرة غلط؟

مسرح النهار يقدم العرض المسرحي "النمرة غلط؟" مجانًا.. غدًا

الهام شاهين

إلهام شاهين تستمتع بالطبيعة: نشكر الله على هذا الجمال

بالصور

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي.. مادة سامة مرتبطة بمرض خطير

مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد