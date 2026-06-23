إبراهيم حسن يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد قبل مواجهة إيران بكأس العالم

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر ، أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا، على أن يعود اللاعب للمشاركة في المباريات وفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي.

كما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب حسام عبد المجيد سلامة عظام الوجه و سوف يعود للمشاركة مع منتخب مصر وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات.

فاز منتخب مصر ٣ / ١ علي منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم ٣ / ١ ليتصدر المنتخب قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط.