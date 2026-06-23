وفاة الفنان السعودي عبد الله القرني في القاهرة

توفي خلال الساعات الماضية، الفنان الخليجي عبد الله القرني، اثر دخوله في غيبوبة خلال تواجده في القاهرة.

بدأ عبدالله القرني حضوره الفني منذ منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، قبل أن يحقق انطلاقته الأبرز بفوزه بلقب برنامج «نجوم الخليج» عام 2007، بعد منافسة قوية لفت خلالها الأنظار بصوته وأدائه.

وتعد أغنية غابت ثمان سنين من أبرز الأعمال التي ارتبط بها اسمه، وأسهمت في ترسيخ مكانته بين الأصوات الشابة في الساحة الغنائية الخليجية.

قدم عبد الله القرني بعد ذبك مجموعة من الأغنيات والأعمال الوطنية والتراثية، من بينها حبوه ، ويا سلام عليكم يا السعودية، وعاشت بلادي، كما شارك في عدد من الأوبريتات الفنية والوطنية، ومنها راية وغاية، وعشق أبها، وخليج الخير والمحبة.

كما برز ملحنًا وعازفًا على آلتي العود والبيانو، وشارك في إنتاج وتنفيذ أعمال موسيقية متنوعة.