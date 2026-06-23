ياسمين عبدالعزيز في كاليفورنيا استعدادًا لتكريمها بجائزة الإنجاز من «إنجما»

شاركت مجلة «إنجما» لقطات لوصول الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك استعدادًا لتكريمها خلال احتفالية «Enigma Magazine» السنوية العاشرة للاحتفاء بالنجاح والنجوم العرب.

وأعلنت المجلة أن ياسمين عبدالعزيز ستحصل على «جائزة الإنجاز للتميز في السينما والتليفزيون»، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة ونجاحاتها الكبيرة على مدار السنوات الماضية، والتي جعلتها واحدة من أبرز نجمات الوطن العربي.

https://www.instagram.com/reel/DZ6N8-6iSrV/?igsh=bWpvNW1hemdka3c0

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 24 يونيو 2026 في بيفرلي هيلز، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، حيث يشهد أيضًا تكريم الفنان أحمد سعد بجائزة الإنجاز للتميز في صناعة الموسيقى.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في مقطع مصور وهي تستمتع بالأجواء الساحرة لمدينة بيفرلي هيلز، وسط تفاعل كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على تهنئتها بالتكريم المنتظر



