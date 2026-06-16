ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورا من كواليس فيلمها الجديد خلي بالك على نفسك

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها صورا من كواليس فيلمها الجديد "خلي بالك على نفسك"، و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت ياسمين بإطلالة جذابة لافته مرتدية جاكيت كلاسيك باللون الأسود ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.



فيلم خلي بالك من نفسك هو أحدث تعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بعد غياب حوالي 22 سنة عن العمل سويا في السينما والمسرح.

الفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، ومن بطولة محمد رضوان ومصطفى أبو سريع، وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وكشفت تقارير عن أن أحمد السقا يقدم في الفيلم شخصية مذيع راديو يعطي نصائح عاطفية للبنات، وتدور بينه وبين ياسمين عبد العزيز مواقف وصراعات كوميدية خلال الأحداث.