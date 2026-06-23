العائد من الموت.. سر قبلة سولباكن مدرب النرويج لزوجته بعد مباراة السنغال

لفت سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج الأنظار بعد الفوز على السنغال بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وظهر سولباكن وهو يقبل زوجته في المدرجات بعد حسم التأهل لدور الـ32 من بطولة كأس العالم ليؤكد على دورها الكبير معه في سنوات مشواره الأولى.

وتعود القصة بين سولباكن وزوجته إلى مارس 2001، حينما كان لاعبا في صفوف نادي كوبنهاجن الدنماركي، وتعرض لأزمة قلبية مفاجئة وسقط في الملعب أثناء التدريبات وتبين أن السبب هو عيب خلقي في القلب.

وقام طبيب الفريق بعمل إنعاش قلبي سريع له في الملعب، وعندما وصلت سيارة الإسعاف أعلن الأطباء أنه مات إكلينيكياً واستمر الوضع حرجا لمدة 7 دقائق كاملة داخل سيارة الإسعاف.

ونجح الأطباء في استعادة النبض من جديد بعد صدمات كهربائية ودخل بعدها في غيبوبة لمدة 3 أيام.

زوجة سولباكن تلقت خبر وفاته وكانت ترعي طفليها حتى جاء خبر إنقاذه المؤقت وحينما استيقظ طلب من زوجته الرحيل والزواج دون أن تغير اسماء الطفلين.

في ذلك الوقت رفضت الزوجة كلمات زوجها وبمرور الوقت تعافى سولباكن وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب واضطر للاعتزال في سن الـ33.

اتجه سولباكن للتدريب، ليصبح من المدربين التاريخيين لفريق كوبنهاجن، وبعدها اعاد النرويج لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1998.

لم ينس سولباكن تلك اللحظات القاسية وقال “الحادثة تركت اثرا عميقاً على زوجتي أنيكن أكثر مني، أنا كنت غائبا عن الوعي، مت ثم عدت، لكنها عاشت الرعب الحقيقي وهي لا تدعم فقط زوجها، بل ترعى طفلين صغيرين وتنتظر معرفة ما إذا كنت سأعود مصاباً بتلف في الدماغ أم لا، حياتها كانت ستتغير بالكامل في ثوان”.

ظهرت أنيكن زوجة سولباكن في مدرجات أمريكا لتدعم زوجها الذي مازال يعاني من المشكلة القلبية الخلقية لمساندته وتهدئته في الضغوط.

وسمح الاتحاد النرويجي بتواجد زوجة سولباكن في فندق إقامة المنتخب النرويجي، ويقول سولباكن انها عنفته بشدة بعد المباراة الأولى في المونديال بعد ان شاهدته يتعصب اكثر من اللازم اثناء المبارة.

ويعتمد سولباكن على زوجته في كل شيء بحسب قوله حتى ما يخص استثماراته او لون سياراته.