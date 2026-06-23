قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: أمريكا أصدرت التراخيص اللازمة لبيع نفطنا
الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
تعليمات عاجلة بتوزيع كتيبات المفاهيم على جميع الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة
كندا: مقتل ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بحى يهودي بمونتريال
السنغال في مأزق.. مهمة معقدة لأسود التيرانجا في كأس العالم 2026
سلطان عمان يبحث مع وفد إيراني مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران
"معلومات الوزراء": توقعات بارتفاع حجم سوق اقتصاد المبدعين عالميًا إلى 314 مليار دولار خلال عام 2026
ناجي الشهابي: عجز 12 مجلسًا تصديريًا جرس إنذار.. ونحتاج سياسات جديدة لجعل مصر مصنعًا عالميًا
الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالبساتين وضبط منتحلة صفة طبيب
خلال مباراة الأردن والجزائر.. وفاة و8 مصابين في حادث تدافع جماهيري بعمّان
خليل البلوشي: فخور بما قدمته المنتخبات العربية في كأس العالم
وزير التخطيط: نمتلك ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي واتخاذ القرار التنموي على أسس علمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لدعم التأمين الصحي.. خطة النواب تقر بشكل نهائي تعديلات الضريبة على الدخل

خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إدخال تعديلات جديدة تتعلق بآلية تحصيل المساهمة التكافلية المنصوص عليها بقانون التأمين الصحي الشامل.

وخلال المناقشات، اقترح وزير المالية تعديلًا يقضي باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين بأحكامه، على أن تؤول هذه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام وزارة المالية بتحويل قيمتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها المالية وفقًا لأحكام القانون.

وأكد كجوك أن التعديل المقترح، رغم ما يفرضه من أعباء إضافية على مصلحة الضرائب في ما يتعلق بعمليات التحصيل والربط، فإنه يوفر ضمانة حقيقية لتحصيل مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على التزام وزارة المالية بتحويل كامل الحصيلة إلى الهيئة دون انتقاص.

كما أشار إلى ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذه الآلية، مع إبداء انفتاح الحكومة على أي صياغات تشريعية من شأنها التأكيد على أيلولة الحصيلة للهيئة بصورة تلقائية وكاملة.

من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بالمقترح الحكومي، مؤكدًا أنه يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال تحصيل المساهمة التكافلية عبر مصلحة الضرائب وتوريدها كاملة للهيئة.

كما أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تأييده للتعديل المقترح، موضحًا أنه يوفر ضمانات قانونية واضحة تلزم وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة مواردها المالية ويحفظ حقوقها.

وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المقترحة من وزارة المالية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

لجنة الخطة مجلس النواب محمد سليمان أحمد كجوك وزير المالية التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

الأرصاد

موجات شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من صيف 2026: القادم صعب

ترشيحاتنا

القارئ أبو العينين شعيشع رحمه الله

أحد أعلام دولة التلاوة .. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة أبو العينين شعيشع

دار الإفتاء

عاشوراء .. فضل صيامه وهل يجوز إفراده بدون تاسوعاء؟ | دار الإفتاء تجيب

الدكتور سلامة جمعة داود، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

جامعة الأزهر تقرر تطبيق الامتحان الصيفي بحد أقصى خمسة مقررات بداية من العام الدراسي الحالي

بالصور

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

رينج روفر تعلن إيقاف بيع أشهر سياراتها بسبب عيب خطير

لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026

الإسماعيلية.. ضبط 650 كجم مكرونة غير مدون عليها تاريخ إنتاج في أبو صوير

الحملة
الحملة
الحملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد