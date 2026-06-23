طلاب الثانوية العامة بسوهاج: الفرنساوي للمتوسط والألماني سهل والوقت كان كافيًا

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، حيث أكد عدد كبير من الطلاب أن امتحان اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما وصف طلاب اللغة الألمانية الامتحان بأنه سهل ومباشر، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا لإنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها قبل تسليم أوراق الإجابة.

آراء طلاب الثانوية العامة بسوهاج

ورصدت "صدى البلد" آراء الطلاب أمام عدد من اللجان الامتحانية شرق المحافظة، حيث أوضح الطلاب التي أدت امتحان اللغة الفرنسية أن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر وخالية من التعقيدات، مع وجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى قدر من التركيز، لكنها لم تخرج عن مستوى الطالب المتوسط.

وقال عدد من الطلاب إن الامتحان تميز بالوضوح في صياغة الأسئلة، ما ساعدهم على التعامل معه بهدوء دون الشعور بضغط الوقت، مؤكدين أنهم تمكنوا من الإجابة عن جميع الأسئلة داخل اللجنة.

وفي المقابل، أعرب طلاب اللغة الألمانية عن سعادتهم بمستوى الامتحان، مؤكدين أنه جاء سهلًا ومباشرًا، وتضمن أسئلة مألوفة تدربوا عليها خلال العام الدراسي، الأمر الذي ساعدهم على الانتهاء من الإجابة قبل انتهاء الزمن المحدد.

ولم تقتصر حالة الارتياح على مستوى الامتحان فقط، بل امتدت إلى الأجواء العامة داخل اللجان، حيث أكد الطلاب أن اللجان شهدت حالة من الهدوء والانضباط طوال فترة الامتحان، مع التزام المراقبين بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، ما وفر بيئة مناسبة للتركيز والإجابة.

وكان طلاب الثانوية العامة قد توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مقار اللجان الامتحانية بمختلف أنحاء محافظة سوهاج لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات.

ويؤدي نحو 37 ألفًا و700 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 87 لجنة امتحانية موزعة على مستوى المحافظة، وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الرئيسية والفرعية لرصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بسوهاج جهودها لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب خلال فترة الامتحانات، من خلال تأمين اللجان وتنظيم الحركة المرورية ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، وهو ما انعكس بوضوح على حالة الرضا التي أبداها الطلاب عقب انتهاء امتحان اليوم.