الوزراء: الإعلانات المتداولة عن هدايا وخدمات بنكية مزعومة منسوبة للبنوك "مزيفة"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة المنشورات والروابط الإلكترونية المتداولة التي تزعم تقديم بعض البنوك ساعات ذكية أو خدمات وهدايا نقدية مجانًا للعملاء مقابل إدخال بياناتهم البنكية للحصول عليها.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، تم التأكيد على عدم قيام أي من البنوك العاملة في مصر بالإعلان عن تقديم مثل هذه العروض خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن تلك الإعلانات والمنشورات والروابط الإلكترونية المتداولة مزيفة ووهمية وتهدف إلى الاحتيال على العملاء والاستيلاء على بياناتهم الشخصية أو البنكية.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه في حال تقديم أي هدايا عينية أو نقدية أو مزايا أو عروض للعملاء من قبل البنوك، فإنه لا يتطلب مطلقًا إدخال البيانات الشخصية أو البنكية عبر مواقع أو روابط مجهولة المصدر أو من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يتم تسليم الهدايا العينية من خلال فروع البنوك، أو إضافة المزايا أو المكافآت النقدية مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملاء وفق الضوابط المعمول بها.

ويهيب البنك المركزي المصري، بالمواطنين عدم التفاعل أو الانسياق وراء تلك المنشورات أو الروابط الإلكترونية المجهولة، التي تستهدف الاستيلاء على بياناتهم الشخصية والبنكية، والتأكيد على عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات أو رموز التحقق OTP أو كلمات المرور عبر المكالمات الهاتفية أو رسائل المحادثة أو أي وسيلة غير موثوقة، ويؤكد على ضرورة الرجوع إلى قنوات الاتصال الرسمية المعتمدة للتحقق من صحة أي عروض أو خدمات يتم الإعلان عنها.