هنشجع ولا نذاكر.. كأس العالم يخطف قلوب طلاب الثانوية بالإسكندرية

وسط أجواء امتزجت فيها ضغوط الثانوية العامة بحماس كأس العالم 2026، خرج طلاب الثانوية العامة من لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الإسكندرية، اليوم، ليتحول الحديث سريعًا من الأسئلة والإجابات إلى مباريات المنتخب المصري وأحلام المونديال.

ولم يكن الامتحان وحده حديث الطلاب، بل سيطر كأس العالم على تعليقاتهم، في مشهد عكس الصراع الذي يعيشه الطلاب بين متابعة الحدث الكروي الأكبر في العالم والاستعداد للامتحانات المصيرية.

وقال أحد الطلاب مازحًا: "كنا عايزين الامتحانات تتأجل عشان نعرف نتفرج على ماتشات منتخب مصر في كأس العالم"، بينما أضاف آخر: "إحنا بقينا محتارين.. هنركز في المذاكرة ولا في المنتخب؟".

وفي لقطة طريفة، علقت إحدى الطالبات على صعوبة الامتحان قائلة: "الامتحان ده عايز كيليان مبابي هو اللي يحله.. أنا ممكن أقولك تشكيل فرنسا أسهل من إني أحل الامتحان!"، لتثير ضحكات زملائها وأولياء الأمور المتواجدين أمام اللجنة.

طالبة أخرى اختصرت حالة جميع الطلاب بقولها: "هنركز في كأس العالم ولا في امتحانات الثانوية؟ الاتنين محتاجين أعصاب."

ورغم حالة القلق التي صاحبت الامتحان، فإن روح الدعابة سيطرت على الطلاب فور خروجهم من اللجان، حيث تحولت التعليقات الساخرة المرتبطة بكرة القدم إلى وسيلة للتنفيس عن ضغوط الامتحانات، في مشهد لاقى تفاعلًا كبيرًا بين أولياء الأمور والمارة.

ويواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة، بينما يبقى كأس العالم حاضرًا بقوة في أحاديثهم.

وقد أصدر خالد عبد الحكم، مستشار الوزير لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، تعليمات عاجلة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بمراعاة توزيع كتيبات المفاهيم على جميع الطلاب داخل اللجان، والتأكد من توافرها بالكميات اللازمة، بما يتيح للطلاب الإستفادة منها وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لأداء الامتحان.

وكان قد قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة سير انتظام اليوم الثانى من امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة .