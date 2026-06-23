مصممة الأزياء رباب صلاح: شقيقي يدعمني في عملي ويا رب يفوز بـ كأس العالم

هنأت مصممة الأزياء رباب صلاح شقيقها قائد منتخب مصر النجم محمد صلاح بالفوز الكبير لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026 وهنأته بمناسبة عيد ميلاده خلال لقائها مع منصة بلينكس، كاشفة عن دعمه لها في مجال الأزياء.

خلال اللقاء أكدت رباب أنها تتمنى التوفيق لمنتخب مصر خصوصا أنه الحلم الأكبر لشقيقها هو تحقيق إنجاز كبير مع المنتخب المصري وأنها تحلم بأن يرفع كأس العالم

وكشفت رباب كيف يدعمها شقيقها محمد صلاح في عملها في مجال الموضة كمصممة أزياء خصوصا بعد أن لاقت نجاحا كبير في عالم المحجبات بتصميمات راقية وأنيقة

وقالت "أنا بحب أسمع منه لما أكون محبطة في مرحلة من المراحل وكمان رأيه في الشغل خصوصا إن بتمنى الفترة اللي جاية أوصل أكثر للعالم العربي بتصميماتي وأكون محترفة خارج مصر زيه".

حقق منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إنجازًا تاريخيًا، بعدما سجل أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السابعة في مونديال 2026، على ملعب «بي سي بليس» بمدينة فانكوفر الكندية.

https://www.instagram.com/reel/DZ28RrgjJLu/?igsh=M2h3eTdidXBrbDJ3