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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة أليسون وتصفيق خاص لنيمار.. البرازيل تستعد لحسم الصدارة قبل مواجهة إسكتلندا

مران البرازيل
مران البرازيل
محمد سمير

يواصل منتخب البرازيل استعداداته المكثفة لخوض مواجهته المرتقبة أمام إسكتلندا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى من خلاله منتخب السامبا إلى تأمين صدارة المجموعة وحسم التأهل بأفضلية معنوية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وشهد مران المنتخب البرازيلي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في ولاية نيوجيرسي الأمريكية أجواءً مختلفة تمامًا عن الأيام الماضية، سواء على المستوى الفني أو المناخي، حيث عادت العناصر الأساسية للتدريبات الجماعية وسط حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان أبرز ما شهده المران عودة الحارس الأساسي أليسون بيكر للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال اليوم السابق ببرنامج بدني خاص تحت إشراف الجهاز الفني والطبي لمتابعة حالته البدنية وتخفيف الأحمال التدريبية.

وشارك حارس ليفربول الإنجليزي بصورة كاملة في الحصة التدريبية، ليؤكد جاهزيته لخوض المواجهة المقبلة أمام إسكتلندا، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة قوية قبل اللقاء الحاسم.

وعلى عكس الأجواء الحارة التي صاحبت تدريبات البرازيل خلال الأيام الماضية، فوجئ اللاعبون بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تراجعت إلى أقل من 20 درجة مئوية بعدما تجاوزت حاجز 30 درجة خلال الأيام السابقة.

وبدت آثار الطقس البارد واضحة على عدد من نجوم المنتخب البرازيلي، وفي مقدمتهم نيمار وجابرييل مارتينيلي وبرونو جيماريش، حيث ظهر اللاعبون وهم يحاولون تدفئة أيديهم وأذرعهم قبل انطلاق التدريبات.

في المقابل، كان رافينيا الغائب الوحيد عن المران، بعدما واصل برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة اليمنى.

وبات من المؤكد غياب جناح برشلونة الإسباني عن مواجهة إسكتلندا، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية لحاقه بالأدوار الإقصائية حال نجاحه في استكمال برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة.

ويمثل غياب رافينيا ضربة فنية للجهاز الفني، خاصة أنه يعد أحد أبرز الأوراق الهجومية للمنتخب البرازيلي خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت التدريبات أيضًا لقطة لافتة كان بطلها نيمار، الذي عاد مؤخرًا من إصابة في عضلة الساق أبعدته عن الملاعب لفترة ليست قصيرة.

وخلال إحدى الفقرات التدريبية، دخل نيمار في احتكاك قوي مع المدافع دانيلو، قبل أن ينهض سريعًا ويواصل المران بصورة طبيعية، وهو ما دفع زملاءه إلى التصفيق له في مشهد يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قائد المنتخب داخل المعسكر.

وتحمل عودة نيمار أهمية كبيرة للبرازيل قبل الأدوار الحاسمة من البطولة، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويدخل المنتخب البرازيلي الجولة الثالثة وهو يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على منتخب المغرب صاحب المركز الثاني.

ويأمل منتخب السامبا في تحقيق الفوز على إسكتلندا لضمان إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة، وتجنب مواجهة مبكرة مع أحد كبار المنتخبات في الدور المقبل، بينما تترقب الجماهير البرازيلية ظهورًا قويًا جديدًا يؤكد جاهزية الفريق للمنافسة على اللقب العالمي.

البرازيل إسكتلندا نيمار أليسون كأس العالم 2026

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