طارق الدسوقي: استحالة أرفع سماعة التليفون على منتج عشان أشارك في عمل فني

أكد الفنان طارق الدسوقي، أن ردود فعل الجمهور الإيجابية على دوره في مسلسل علي كلاي أسعدته بشكل كبير .

وقال طارق الدسوقي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الجمهور كان بيقول إنه مبسوط إني رجعت مرة تانية وردورد الفعل أسعدتي بشكل كبير وفاقت التوقعات ".



وتابع طارق الدسوقي:" هناك رصيد حب لدى الجمهور وهذا شيء أسعدني بشكل كبير"، مضيفا:" غيابي لفترة طويلة عن الفن كان سببه أحداث 2011 والتي انعكست بشكل كبير عن مجال الفن".

واكمل طارق الدسوقي:" معظم الاعمال التي تم عرضها في أعقاب 2011 مباشرة كانت بعيدة عن هويتنا المصرية والدراما المصرية ".

ولفت طارق الدسوقي :" أنا مكنتش اعرف كل المنتجين والمؤلفين والمخرجين المتواجدين على الساحة الفنية "، مضيفا:" استحالة ارفع سماعة التليفون على منتج عشان أشارك في عمل فني ".

