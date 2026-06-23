ترامب: إيران ستواجه المتاعب إذا سعت لامتلاك سلاح نووي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكداً أن طهران ستواجه "متاعب كبيرة" إذا مضت في مسار تطوير سلاح نووي، وذلك في تصريحات جديدة تناولت الملف النووي الإيراني وتداعياته على أمن المنطقة والعالم.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي لا يزال يمثل أولوية رئيسية للسياسة الأمريكية. وأضاف أن أي محاولة من جانب طهران للعودة إلى مسار التسلح النووي ستكون لها عواقب وخيمة، في إشارة إلى استمرار الضغوط الدولية الرامية إلى الحد من الأنشطة النووية المثيرة للجدل.

وفيما يتعلق بعمليات التفتيش الدولية، أكد الرئيس الأمريكي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتمكنون من دخول إيران "في الوقت المناسب"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن موعد أو آلية استئناف عمليات التفتيش. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بضمان استمرار الرقابة على المنشآت النووية الإيرانية والتحقق من طبيعة الأنشطة الجارية فيها.

وتُعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهة الأممية المكلفة بمراقبة البرامج النووية المدنية للدول الأعضاء والتحقق من التزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقد شكلت عمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة أحد المحاور الرئيسية في المفاوضات الدولية المرتبطة بالملف النووي الإيراني خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى وجود تراجع في أسعار النفط العالمية، معتبراً أن هذا التطور يحمل مؤشرات إيجابية للأسواق الدولية والاقتصاد العالمي. وتأتي تصريحاته وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل الجهود الدبلوماسية الجارية لاحتواء التوترات في المنطقة، حيث تواصل القوى الدولية متابعة تطورات البرنامج النووي الإيراني ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاورات إضافية بين الأطراف المعنية بشأن مستقبل الرقابة الدولية على الأنشطة النووية الإيرانية وآفاق التهدئة الإقليمية.

