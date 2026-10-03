وليد درويش: مشاركة منتخب الناشئين في بطولة الصداقة تجربة إيجابية استعدادًا للمونديال

أكد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب الوطني، مواليد 2009، أن مشاركة المنتخب في بطولة الصداقة الدولية بسويسرا، كانت إيجابية للغاية، من حيث الخبرات والاحتكاك، واللعب مع مدارس قوية من مختلف قارات العالم.

وأضاف درويش أن الهدف الأساسي من هذه المباريات هو تطوير المنتخب، والوقوف على نقاط القوة والضعف لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تفادي الأخطاء، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم، وهي الهدف الأساسي الذي يعمل من أجله الجميع.

وشدد المشرف على المنتخب أن المشاركة في بطولة كأس الخليج، التي تنطلق يوم 17 أكتوبر الحالي، وخوض عدد من المباريات الجديدة، هو بمثابة إعداد آخر ونهائي قبل المونديال يساعد الجهاز الفني من أجل الوقوف على جاهزية المنتخب واختيار أفضل العناصر للمشاركة في المونديال.