قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للدورة الثانية وبالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء| صور
أمير قطر: أمن الخليج خط أحمر.. وإغلاق هرمز سبب أضرارًا اقتصادية كبيرة
متحدث الخارجية: تعاون سوداني ومتابعة دقيقة لإنهاء إجراءات نقل المتوفين المصريين في حادث الخرطوم
مهند العكلوك: أزمات الأمة العربية الحالية أثرت على القضية الفلسطينية
يلامس الـ 53 جنيهاً.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك
وزيرة التضامن تدعو الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
بعد مظاهرات أمام السفارة بالقاهرة.. الشرطة الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن سبب القبض على أحمد ناصر
منحة الزواج 2026.. هدية من الدولة للفتيات المستحقات للمعاش وهذه شروطها وخطوات الصرف
موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف
زيتون سيناء يدخل مرحلة جديدة.. وزير الزراعة يطلق تشغيل معصرة النثيلة لدعم المزارعين
استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين وسط و جنوب قطاع غزة
مايا مرسي تترأس أعمال الدورة العادية الـ 84 لمجلس وزراء التضامن العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية تستضيف خبيرا عالميا في تصوير القلب والأوعية الدموية

الخبير الأجنبي
الخبير الأجنبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استقبال الدكتور Reza Arsanjani، رئيس قسم تصوير القلب والأوعية الدموية ونائب رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بـ Mayo Clinic Arizona الأمريكية، وأستاذ الطب بكلية الطب والعلوم بـ Mayo Clinic، في زيارة علمية إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي، بهدف الاستفادة من خبراته في تقييم الحالات القلبية المعقدة، ودعم تطوير الخدمات التخصصية ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وشهدت الزيارة تقييم 5 حالات قلبية معقدة باستخدام تقنية الموجات الصوتية عبر المريء (TEE)، التي تتيح تصويرًا تفصيليًا للقلب وتساعد على تحديد احتياجات كل حالة من الفحوصات والتدخلات العلاجية.

وتنوعت الحالات بين مريض يعاني من الفشل الكلوي، وآخر سبق له الخضوع لجراحة قلب مفتوح، وحالة تعاني من ثقب بالقلب، وأخرى تتطلب تقييم مدى الحاجة إلى تغيير أحد الصمامات، فضلًا عن حالة تعاني من تضخم كبير في عضلة القلب.

ويعكس هذا التعاون توجه الهيئة نحو توظيف الخبرات الطبية العالمية والتقنيات التشخيصية المتقدمة لدعم القرارات العلاجية المبنية على التقييم الدقيق، وتحسين التعامل مع الحالات المعقدة، وتوسيع قدرات منشآتها على تقديم خدمات قلبية تخصصية وفق أحدث الممارسات الطبية.

وفي إطار نقل المعرفة وتطوير الكفاءات، شهدت الزيارة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمشاركة 17 طبيب قلب من مستشفيات الهيئة بالأقصر، تناول تطبيقات الموجات الصوتية عبر المريء وتصوير القلب المتقدم، وأمراض صمامات القلب، والتقنيات الحديثة لعلاج أمراض القلب الهيكلية، ومنها MitraClip وTricuspid Clip، بما يدعم تطوير المهارات الإكلينيكية للأطباء وتعزيز قدرتهم على تطبيق أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية.

 

مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية بمجمع الأقصر

وأشاد الدكتور Reza Arsanjani بمستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية بمجمع الأقصر الطبي الدولي، وما توفره من إمكانات داعمة لتقديم الرعاية التخصصية المتقدمة.

وتأتي الزيارة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الشراكات الدولية، ونقل الخبرات والتقنيات الطبية المتقدمة إلى منشآتها الصحية، بما يسهم في تطوير الكوادر الطبية والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات التخصصية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وبمشاركة عدد من قيادات الفرع ومستشفياته والفرق الطبية بقسم القلب بمجمع الأقصر الطبي الدولي.

الهيئة العامة للرعاية الصحية Reza Arsanjani كلية الطب مجمع الأقصر الطبي الدولي تقييم الحالات القلبية الحالات القلبية المعقدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال

ترشيحاتنا

جانب من الافتتاح

افتتاح ركن لمركز المعلومات بمجلس الوزراء في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة

ظاهرة "نور الأرض"

"نور الأرض" يكشف الجانب المظلم من هلال القمر في سماء مصر والعالم

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

الأنبا بيمن يترأس قداس عيد استشهاد القديسين أورسوس وبقطر بـ نقادة

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد