الرعاية الصحية تستضيف خبيرا عالميا في تصوير القلب والأوعية الدموية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استقبال الدكتور Reza Arsanjani، رئيس قسم تصوير القلب والأوعية الدموية ونائب رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بـ Mayo Clinic Arizona الأمريكية، وأستاذ الطب بكلية الطب والعلوم بـ Mayo Clinic، في زيارة علمية إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي، بهدف الاستفادة من خبراته في تقييم الحالات القلبية المعقدة، ودعم تطوير الخدمات التخصصية ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وشهدت الزيارة تقييم 5 حالات قلبية معقدة باستخدام تقنية الموجات الصوتية عبر المريء (TEE)، التي تتيح تصويرًا تفصيليًا للقلب وتساعد على تحديد احتياجات كل حالة من الفحوصات والتدخلات العلاجية.

وتنوعت الحالات بين مريض يعاني من الفشل الكلوي، وآخر سبق له الخضوع لجراحة قلب مفتوح، وحالة تعاني من ثقب بالقلب، وأخرى تتطلب تقييم مدى الحاجة إلى تغيير أحد الصمامات، فضلًا عن حالة تعاني من تضخم كبير في عضلة القلب.

ويعكس هذا التعاون توجه الهيئة نحو توظيف الخبرات الطبية العالمية والتقنيات التشخيصية المتقدمة لدعم القرارات العلاجية المبنية على التقييم الدقيق، وتحسين التعامل مع الحالات المعقدة، وتوسيع قدرات منشآتها على تقديم خدمات قلبية تخصصية وفق أحدث الممارسات الطبية.

وفي إطار نقل المعرفة وتطوير الكفاءات، شهدت الزيارة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمشاركة 17 طبيب قلب من مستشفيات الهيئة بالأقصر، تناول تطبيقات الموجات الصوتية عبر المريء وتصوير القلب المتقدم، وأمراض صمامات القلب، والتقنيات الحديثة لعلاج أمراض القلب الهيكلية، ومنها MitraClip وTricuspid Clip، بما يدعم تطوير المهارات الإكلينيكية للأطباء وتعزيز قدرتهم على تطبيق أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية.

مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية بمجمع الأقصر

وأشاد الدكتور Reza Arsanjani بمستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية بمجمع الأقصر الطبي الدولي، وما توفره من إمكانات داعمة لتقديم الرعاية التخصصية المتقدمة.

وتأتي الزيارة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الشراكات الدولية، ونقل الخبرات والتقنيات الطبية المتقدمة إلى منشآتها الصحية، بما يسهم في تطوير الكوادر الطبية والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات التخصصية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وبمشاركة عدد من قيادات الفرع ومستشفياته والفرق الطبية بقسم القلب بمجمع الأقصر الطبي الدولي.