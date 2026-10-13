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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

66 ألف سلة غذائية لغزة عبر قافلة «زاد العزة» 294

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 294، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وحملت القافلة مساعدات إنسانية متنوعة، تضمنت أكثر من 66 ألف سلة غذائية، وأطنان من الدقيق، والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، مواد إغاثية، إلى جانب المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بما يزيد عن 1,008 بطانية، وأكثر من 10,912 خيمة لإيواء الأسر الفلسطينية المتضررة، وتوفير المأوى اللازم لها مع اقتراب فصل الشتاء، في إطار جهوده المستمرة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مع إيلاء اهتمام خاص بتوفير الاحتياجات الشتوية اللازمة لمساندة الأسر المتضررة ومساعدتها على مواجهة برودة الطقس مع اقتراب فصل الشتاء.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة الإنسانية قطاع غزة

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