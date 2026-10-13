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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

6 مرشحين لـ «عليا الوفد» في اليوم الرابع لتلقي أوراق الترشح

الوفد
الوفد
معتز الخصوصي

أغلق حزب الوفد، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لليوم الثالث على التوالي، وتقدم اليوم 6 مرشحين لعضوية الهيئة العليا، ليصبح إجمالي عدد المرشحين 95 مرشحًا لعضوية الهيئة العليا ولم يتقدم اليوم أي مرشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، لصبح العدد الإجمالي المتقدم 9 مرشحين حتى اليوم.

وتقدم اليوم بأوراق ترشحهم لعضوية الهيئة العليا  كل من: محمد السنباطي، أحمد عبد القادر متولي، خالد العزومي، محمد الأتربي، محمد حلمي سويلم، سيد عيد.
وكان قد تقدم في اليوم الأول والثاني والثالث 89 عضوًا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات الهيئة العليا، بينما تقدم 9 أعضاء للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية.

 طلبات الترشح من خلال لجنة التنظيم المركزية

وتنتهي فترة تلقي طلبات الترشح من خلال لجنة التنظيم المركزية، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، بعد غدا الخميس.

وكانت قد بدأت أعمال اللجنة يوم السبت الماضي 10 أكتوبر ، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس 15 أكتوبر، ويتم استقبال الطلبات مرفقة بالسيرة الذاتية المفصلة لكل مرشح.

وحدد القرار يومي 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر، قبل الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات 30 أكتوبر اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وحدد الحزب رسوم الترشح لعضوية الهيئة العليا بمبلغ 25 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، للمساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

وقصر القرار حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، مع اشتراط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الهيئة بالنسبة إلى الحضور.

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