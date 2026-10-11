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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"الريشة الطائرة" ينظم جولة سياحية بالأهرامات للوفود المشاركة ببطولة العالم للناشئين

الريشة الطائرة
الريشة الطائرة
حسام الحارتي

حرصت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة تحت 19 سنة على تنظيم جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للوفود المشاركة بالبطولة المونديالية المقامة على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتورة هادية حسني بتوفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة بهذه الجولة حتى تليق بإسم وسمعة مصر التاريخية.

والتقطت الوفود عدة صور تذكارية مع معالم منطقة الأهرامات السياحية معبرين عن فخرهم واعجابهم بهذه الزيارة التي ستظل معلقة بأذهانهم لما تمثله من رمز للحضارة المصرية القديمة وقدرة المصري على إنجاز أحد عجائب الدنيا السبع.

كان المنتخب الصيني قد نجح في الحفاظ على لقب منافسات الفرق بعد تغلبه على نظيره الماليزي بنتيجة 2-1 في مباراة ماراثونية، فيما حصلت أندونيسيا وتايلاند على الميدالية البرونزية.

ومن المقرر، أن تنطلق صباح الإثنين منافسات الفردي "رجال - سيدات" والزوجي "رجال - سيدات" إضافة إلى الزوجي المختلط.

وتستضيف مصر البطولة العالمية خلال الفترة من 5 وحتى 17 أكتوبر الجاري بمشاركة 47 دولة.

اللجنة المنظمة العليا ناشئي الريشة الطائرة البطولة المونديالية ستاد القاهرة الدولي الدكتورة هادية حسني المنتخب الصيني الماليزي

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