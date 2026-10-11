11 مرشحًا لـ «عليا الوفد» في اليوم الثاني لتلقي أوراق الترشح

أغلق حزب الوفد، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لليوم الثاني على التوالي، وتقدم اليوم 11 مرشحًا لعضوية الهيئة العليا، ليصبح إجمالي عدد المرشحين 85 مرشحًا.

وتقدم اليوم بأوراق ترشحهم كل من: أشرف إمبابي، ومحمود سامي، ومحمد جبريل، وعلي بكر، وعمرو الشواربي، ومحمد كردي، وعلي دردير، وعبد الناصر السن، وإبراهيم صالح، وياسر العبد، ومحمد السنباطي.

وكان قد تقدم أمس السبت 74 عضوًا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات الهيئة العليا، بينما تقدم 8 أعضاء للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية.

فترة تلقي طلبات الترشح

وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح من خلال لجنة التنظيم المركزية، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، لمدة 6 أيام، حيث بدأت أعمال اللجنة في يومها الأول اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوم الخميس 15 أكتوبر، ويتم استقبال الطلبات مرفقة بالسيرة الذاتية المفصلة لكل مرشح.

وحدد القرار يومي 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر، قبل الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات 30 أكتوبر اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وحدد الحزب رسوم الترشح لعضوية الهيئة العليا بمبلغ 25 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، للمساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

وقصر القرار حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، مع اشتراط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الهيئة بالنسبة إلى الحضور.