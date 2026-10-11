سؤال برلماني بشأن تدهور الخدمات وانتشار طفح الصرف الصحي بمساكن قرية المطمر بساحل سليم – أسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني ، موجَّه إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن : تدهور الخدمات وانتشار طفح الصرف الصحي بمساكن قرية المطمر بساحل سليم – أسيوط.

وتساءلت السعيد :إلى متى يظل أهالي مساكن قرية المطمر غارقين في مياه الصرف الصحي، دون حل جذري يحفظ كرامتهم وصحتهم؟

وأكدت النائبة أن ما يعانيه أهالي مساكن قرية المطمر بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط من طفح المجاري وتراكم مياه الصرف الصحي، يمثل أزمة خدمية وبيئية تهدد الصحة العامة، وتفرض تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة.

وتساءلت النائبة سناء :

1. ما أسباب تكرار طفح الصرف الصحي بمساكن قرية المطمر، ومن المسؤول عن استمرار هذه المعاناة؟

2. ما الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتنسيق مع محافظة أسيوط والجهات المختصة، لوقف الطفح وشفط المياه المتراكمة؟

3. ما الجدول الزمني المحدد لتنفيذ حل جذري للمشكلة، سواء بإصلاح الشبكات القائمة أو تطويرها ورفع كفاءتها؟

4. هل توجد خطة معتمدة لصيانة شبكات الصرف الصحي ومتابعتها دوريًا لمنع تكرار الأزمة؟

5. ما الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة لحماية الأهالي، خاصة الأطفال وكبار السن، من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن غرق المنطقة بمياه الصرف الصحي؟

وطالبت النائبة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، تشمل:

* التدخل الفوري لوقف طفح المجاري ورفع تجمعات مياه الصرف الصحي.

* إرسال لجنة فنية عاجلة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب المشكلة والمسؤوليات.

* إعلان جدول زمني واضح وملزم لتنفيذ الحل النهائي، مع متابعة دورية لمراحل التنفيذ.

* محاسبة الجهات المقصرة، إن ثبت التقصير، وضمان عدم تكرار الأزمة.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن صحة المواطنين وكرامتهم ليستا رفاهية، والحصول على خدمات الصرف الصحي الآمنة حق أساسي لا يجوز التهاون فيه.

مشددة على أن أهالي مساكن المطمر يستحقون حلاً حقيقيًا، لا حلولًا مؤقتة تنتهي لتعود المعاناة من جديد.