الوفد يدين اعتداءات الحوثي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أدان حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، وأكد رفضه القاطع لأي مساس بسيادتها أو أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأكد الوفد، في بيان له، أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن احترام سيادة الدول العربية وحماية شعوبها ومقدراتها مبدأ ثابت لا يخضع للخلافات السياسية أو الحسابات الإقليمية.

وأشار رئيس الوفد إلى أن استمرار الحرب في اليمن لما يقرب من اثنتي عشرة سنة أثبت أن الحلول العسكرية وحدها لا تحقق أمنًا دائمًا أو استقرارًا حقيقيًا، داعيًا إلى وقف الاعتداءات، ومنع اتساع المواجهات، وإحياء مسار التسوية السياسية الشاملة، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته وينهي معاناة شعبه.

وشدد البدوي على أن التضامن العربي الحقيقي يجب أن يقوم على قواعد موحدة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والالتزام بالقانون الدولي، بعيدًا عن الخيار العسكري ما أمكن ذلك.

وأوضح الوفد أن أمن البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة مصالح استراتيجية تستلزم تعاونًا عربيًا مؤسسيًا يحمي المنطقة ويمنع تحويلها إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

كما أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة أن حزب الوفد يرى أن مصر معنية بأمن أشقائها العرب، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وأن قوة العالم العربي لا تتحقق بتوسيع دائرة الحروب، بل ببناء قدرة عربية مشتركة على منعها وإنهائها.