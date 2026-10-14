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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صاحب أكبر طرح أولي في تاريخ أفريقيا.. أليكو دانجوتي ضيف البورصة المصرية غدًا

البورصة المصرية تستعد لإستضافة الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي
البورصة المصرية تستعد لإستضافة الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي
قسم الاقتصاد

أعلنت إدارة البورصة المصرية استضافة الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي، مؤسس ورئيس مجموعة دانجوتي (Dangote Group)، غدًا، ضمن فعالية استثمارية رفيعة المستوى، في إطار جهود تعزيز التعاون الاستثماري مع الدول الأفريقية وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار وأسواق المال.

ويُعد أليكو دانجوتي أحد أبرز المستثمرين في القارة الأفريقية، ويقود مجموعة دانجوتي التي تمتد أنشطتها إلى عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية، ما يجعل تجربته الاستثمارية من التجارب البارزة في دعم التنمية الاقتصادية بالقارة.

البورصة المصرية

وتأتي استضافة دانجوتي في إطار توجه البورصة المصرية نحو تعزيز التعاون مع كبار المستثمرين الأفارقة، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويعزز دور سوق المال المصرية في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

البورصة المصرية وتعزيز الاستثمار

تستهدف الفعالية تسليط الضوء على فرص الاستثمار في مصر والقارة الأفريقية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات المالية والمستثمرين، بما يدعم توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول القارة.

وتكتسب استضافة دانجوتي أهمية في ضوء مكانته بين أبرز رجال الأعمال في أفريقيا، إلى جانب ارتباط اسمه بأحد أكبر الطروحات العامة الأولية للأسهم في تاريخ القارة، وفقًا للبيان الصادر عن إدارة البورصة المصرية.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لأسواق المال والاستثمار، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية لدعم الشراكات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.

البورصة المصرية إدارة البورصة المصرية المؤشر الرئيسي الشراكات الإستثمارية التعاون الاقتصادي المؤسسات المالية

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