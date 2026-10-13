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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

بورصة قطر
بورصة قطر
أ ش أ

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات اليوم، 15.69 نقطة، بما يعادل نسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 8992.33 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و686 ألفا و133 سهما، بقيمة 263 مليونا و55 ألفا و685.604 ريال، عبر تنفيذ 22609 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 545 مليارا و955 مليونا و955 ألفا و318.930 ريال، مقابل 545 مليارا و519 مليونا و750 ألفا و129.892 ريال في الجلسة السابقة.

مؤشر بورصة قطر رسملة السوق الجلسة السابقة

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