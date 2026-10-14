بدون زيادة أو انخفاض.. استقرار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 عند آخر تراجع

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي حالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ خلال منتصف تعاملات اليوم، مسجلة الثبات لليوم الثالث على التوالي عند آخر تراجع حققته الصاغة، رغم الاستمرار الطبيعي لحركة البيع والشراء في الأسواق.

ولم تسجل الأعيرة المختلفة أي تغييرات جديدة سواء بالارتفاع أو الهبوط، لتستقر أسعار المعدن الأصفر عند مستوياتها الأخيرة، وسط متابعة دقيقة من الراغبين في الاستثمار والمقبلين على الشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط نحو 7046 جنيهًا مصريًا، ما يعادل 134.99 دولار أمريكي.

وسجل سعر الذهب عيار 22 قيراط نحو 6459 جنيهًا مصريًا، ما يعادل 123.74 دولار أمريكي.

واستقر سعر الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر تداولًا وإقبالًا في السوق المحلي، عند مستوى 6165 جنيهًا مصريًا، ما يعادل 118.12 دولار أمريكي.

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 قيراط نحو 5284 جنيهًا مصريًا، ما يعادل 101.24 دولار أمريكي.

وسجل سعر الذهب عيار 14 قيراط مستوى 4110 جنيهات مصرية، ما يعادل 78.74 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب والجنيه الذهب

وعلى مستوى السبائك والأوانص، سجلت أونصة الذهب عيار 24 قيراط نحو 219155 جنيهًا مصريًا، ما يعادل 4198 دولار أمريكي.

بينما بلغت أونصة الذهب عيار 21 قيراط نحو 191761 جنيهًا مصريًا، ما يعادل 3673 دولار أمريكي.

كما استقر سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 قيراط عند مستوى 49320 جنيهًا مصريًا.