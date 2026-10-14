أخبار التوك شو| أمطار رعدية.. جمال شعبان يحذر من أطعمة تهدد صحة القلب ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

خصم 25% على الدواجن.. مقترحات جديدة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق

في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة السلع الغذائية، تعود أسعار الدواجن إلى واجهة المشهد الاقتصادي، وسط مطالب بتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار المنتجين في العمل دون تكبد خسائر.

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يمثل زيادة مبالغًا فيها، وإنما تصحيح للسعر العادل الذي يراعي حقوق المنتج والمستهلك، موضحًا أن صناعة الدواجن قوية، لكنها تتأثر بتكاليف الإنتاج ومدخلاته، خاصة الأعلاف، فضلًا عن حركة العرض والطلب.



الحبس والغرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية

في تحرك يستهدف مواجهة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بتوافرها في الأسواق، شدد جهاز حماية المستهلك على أن إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع أو الامتناع عن طرحها أو رفض بيعها للمواطنين بالمخالفة للضوابط القانونية، جريمة تستوجب المساءلة، وقد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة بالملايين، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المنشأة المخالفة.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل مخالفة صريحة للقانون، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن بيعها أو اتخاذ أي إجراءات تحول دون وصولها إلى الأسواق، لما لذلك من تأثير على توافر المنتجات الأساسية والإضرار بحقوق المواطنين.



أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءًا من الخميس



حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تغيرات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بنشاط الرياح المثيرة للأتربة واضطراب الملاحة البحرية، إلى جانب فرص لسقوط أمطار قد تصل إلى حد الغزارة والرعدية على بعض المناطق، وذلك بين ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتقلبات جوية مرتقبة.

وكشف محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، موضحًا أن البلاد تشهد تغيرًا في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عليها، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة اليوم الأربعاء.



مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال

أكد اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق ومسؤول ملف الشؤون الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973، أن انتصار أكتوبر لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة سنوات من الاستعداد والتخطيط ودراسة نقاط القوة والضعف لدى العدو الإسرائيلي، خاصة بعد حرب 1967، التي مثلت نقطة انطلاق لإعادة تقييم القدرات العسكرية الإسرائيلية ووضع خطط المواجهة.

جايكا لطلاب المدارس المصرية اليابانية: واصلوا التعلم والتعاون وأحدثوا أثرًا إيجابيًا في الوطن

قال يازاكي جنتارو، نائب مدير مكتب جايكا في مصر، إن التعليم الياباني يقوم على فكرة أساسية، مفادها أن دور المدرسة لا ينبغي أن يقتصر على تدريس المناهج الدراسية، بل يجب أن يمتد ليشمل تنمية عقول الطلاب وبناء شخصياتهم، وفي المدارس المصرية اليابانية، تُطبَّق هذه المبادئ من خلال أنشطة «توكاتسو»، التي تتيح للطلاب التعلم بالممارسة والتطبيق.

الطعمية واللحوم المصنعة أبرزها.. جمال شعبان يحذر من أطعمة تهدد صحة القلب

في الوقت الذي يعتاد فيه كثيرون تناول الوجبات السريعة والمأكولات الغنية بالأملاح والدهون، تتزايد التحذيرات الطبية من العادات الغذائية غير الصحية التي قد تؤثر سلبًا على القلب والأوعية الدموية، خاصة مع الإفراط في تناول اللحوم المصنعة والمقليات والمخللات.

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مخاطر هذه الأطعمة، مشددًا على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن للوقاية من الأمراض المزمنة والحفاظ على صحة الجسم.

محمود ياسين.. نجم ترك بصمته في وجدان المصريين |فيديو

استعاد المؤرخ السينمائي محمد شوقي، ذكريات للفنان القدير الراحل محمود ياسين، موضحا أن محمود ياسين هو نجم لكل الأجيال وترك بصمته في وجدان المصريين.

وقال محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الراحل محمود ياسين، من أهم نجوم الشاشة العربية في تاريخها، معلقا: كانت بدايته بسيطة بأدوار قليلة جدا لحد ما بدأ يظهر في الشاشات وينتشر في عام 1969، وكانت الانطلاقه الكبرى مع الفنانة القديرة شادية في 1970.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.88 جنيه

سعر الشراء: 52.78 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.20 جنيه

سعر الشراء: 58.87 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.04 جنيه

سعر الشراء69: 69 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.08 جنيه

سعر الشراء: 14.05 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.40 جنيه

سعر الشراء: 14.37 جنيه.



عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5297 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6180 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7063 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49440 جنيها.

مفاجأة بشأن سوق الأرز في مصر.. 30% من المحصول لم يُحصد حتى الآن

تتصدر أسعار الأرز اهتمامات المواطنين باعتباره من السلع الغذائية الأساسية، وسط تساؤلات بشأن مدى توافره في الأسواق واحتمالات تأثر أسعاره بحركة الحصاد والتخزين. وفي هذا السياق، أكد بسيوني عبد الرازق، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز في مصر، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة وفي متناول الجميع، وفقًا لتصريحاته.

الاكتفاء الذاتي يدعم استقرار أسعار الأرز

وأوضح بسيوني عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأرز من السلع الحرة التي تخضع لآليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن توافر الإنتاج المحلي يسهم في تلبية احتياجات السوق.