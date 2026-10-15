الأنبا أنيانوس يترأس احتفالات عيد استشهاد القديس يوحنا الجندي الأشروبي

احتفلت إيبارشية بني مزار والبهنسا على مدار يومين، بعيد استشهاد القديس يوحنا الجندي الأشروبي، بقرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار، وسط مشاركة واسعة من شعب الكنيسة، وذلك من خلال صلوات عشية العيد والقداس الإلهي بكنيسة الآباء الرسل بالقرية.

وترأس نيافة الأنبا أنيانوس، أسقف الإيبارشية، صلوات عشية عيد استشهاد القديس، وخلالها طيّب نيافته والآباء الكهنة رفات الشهيد الموجودة بالكنيسة. وعقب انتهاء الصلاة، أُقيمت فقرات الاحتفال بالعيد وسط فرحة شعب الكنيسة، وحرص نيافته على التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين.

كما صلى الأنبا أنيانوس القداس الإلهي أمس بالكنيسة ذاتها، وخلاله أتم طقس معمودية أحد أطفال الكنيسة، كما دشن عددًا من الأواني الخاصة بخدمة المذبح، إلى جانب تدشين أيقونة بالكنيسة.

وشارك في صلوات العشية والقداس الإلهي عدد من الآباء كهنة الكنيسة والإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة، في أجواء احتفالية جسدت ارتباط أبناء القرية بذكرى شفيعهم القديس يوحنا الجندي الأشروبي.