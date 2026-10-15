محمد رمضان يُشوّق جمهوره لكليب «جي تي إيه» مع نجمي البرازيل .. شاهد

أثار الفنان محمد رمضان تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه طرح أحدث أعماله الغنائية، كليب «جي تي إيه» (GTA)، الذي يتعاون فيه مع اثنين من أبرز المطربين في البرازيل.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك: “اللي زمان انتقدوني دلوقتي بيقلدوني .. استنوا كليب جي تي اى مع اكبر اتنين مغنيين في البرازيل .. على كل المنصات السمعية الليلة ٣ بعد منتصف الليل بتوقيت مصر”.

قصة مسلسل «عشماوي»

من جانب آخر، تدور أحداث المسلسل حول «خليفة»، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويعمل منفذًا لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، وهو أب لثلاث بنات يعيش حياة هادئة، قبل أن تقلب أزمة عائلية مفاجئة حياته رأسًا على عقب.

وتتصاعد الأحداث عندما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية معقدة، ليجد «خليفة» نفسه أمام صراع تتداخل فيه حياته الأسرية مع طبيعة عمله، وسط أزمات واختبارات صعبة تدفع الأحداث إلى مسار من التشويق والإثارة.

تغييرات في فريق العمل قبل رمضان 2027

بدأت التغييرات باعتذار المؤلف أحمد مراد عن استكمال كتابة المسلسل، لتنتقل مهمة التأليف إلى محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى بيتر ميمي إخراج العمل.

كما اعتذرت غادة عبد الرازق عن المشاركة بعد ارتباطها بأعمال أخرى، ثم لحقت بها مي عمر بسبب تعارض مواعيد التصوير مع مسلسلها الجديد. وشهد العمل أيضًا تعثر المفاوضات بشأن مشاركة خالد الصاوي، وفقًا لتقارير صحفية تناولت التحضيرات.