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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: رسائل الرئيس بالندوة التثقيفية تحمل رسائل مهمة بشأن الحفاظ على الوعي الوطني

النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب
النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

أكد النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية يحمل رسائل مهمة بشأن ضرورة الحفاظ على الوعي الوطني، واستلهام الدروس من تاريخ مصر وما قدمه أبناؤها من تضحيات من أجل حماية الدولة والحفاظ على مقدراتها، مشيرًا إلى أن تعريف الأجيال الجديدة بالبطولات الوطنية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الانتماء وترسيخ الهوية المصرية.

وأضاف الريان أن القوات المسلحة المصرية قدمت عبر تاريخها نماذج مشرفة في التضحية والفداء، وأن ما قدمه الشهداء من تضحيات سيظل حاضرًا في وجدان الشعب المصري، باعتباره شاهدًا على التزام أبناء الوطن بالدفاع عن أرضه وصون سيادته، مؤكدًا أن الاحتفاء بهذه البطولات يجب أن يقترن بتوعية الشباب بقيمة الوطن وأهمية الحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بناء الوعي أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، موضحًا أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب مجتمعًا قادرًا على فهم المتغيرات المحيطة به، والتعامل مع المعلومات بمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة التي قد تؤثر في إدراك المواطنين لطبيعة الأحداث.

وأوضح الريان أن مسؤولية تعزيز الوعي لا تقع على عاتق مؤسسة واحدة، بل تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية، إلى جانب مؤسسات الدولة المختلفة، من أجل تقديم خطاب توعوي يستند إلى الحقائق ويخاطب الشباب بلغتهم، ويعزز لديهم قيم المواطنة والانتماء والمشاركة الإيجابية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن.

وشدد النائب حازم الريان على أن الحفاظ على استقرار الدولة وبناء مستقبل أفضل يتطلبان الجمع بين الوعي والعمل، وترجمة مشاعر الانتماء الوطني إلى سلوك إيجابي يسهم في دعم مسارات التنمية والإنتاج، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء تضع أمام الجميع مسؤولية مواصلة العمل من أجل مصر، والحفاظ على مقدراتها، وتعزيز وحدة المجتمع وتماسكه في مواجهة التحديات، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.

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