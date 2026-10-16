سبب مشاركة صلاح أمام كوبس الفنلندي وغيابه عن لقاء جنوب السودان

تحدث الإعلامي أمير هشام عن مشاركة محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، في مواجهة كوبس الفنلندي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، رغم غيابه عن مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، مشيرًا إلى اختلاف طبيعة أرضية الملعبين.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن محمد صلاح شارك مع فريقه التركي في مواجهة كوبس الفنلندي، على ملعب يجمع بين النجيل الصناعي والطبيعي، وظهر بمستوى مميز خلال اللقاء.

وأوضح أن أرضية ملعب مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان كانت من النجيل الصناعي "ترتان"، مؤكدًا أن هناك اختلافًا بين طبيعة هذه الأرضية والملعب الذي خاض عليه صلاح مباراته الأوروبية، وهو ما يفتح باب التساؤلات بشأن أسباب غيابه عن مواجهة المنتخب.

وأضاف أن فكرة ابتعاد محمد صلاح عن المشاركة مع منتخب مصر في المباريات الرسمية تبدو غير مقبولة، لكنه شدد على أنه لا توجد أزمة في الأمر إذا كان الغياب قد تم بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب.

واختتم أمير هشام حديثه بالإشارة إلى أن صلاح شارك مع فريقه التركي وقدم أداءً لافتًا، في الوقت الذي غاب فيه عن مواجهة منتخب مصر أمام جنوب السودان، وهو ما أثار تساؤلات حول اختلاف ظروف المشاركة مع النادي والمنتخب.