السبكي والسويدي ضمن قائمة «قادة اتحاد المستشفيات العربية لعام 2026»

أعلن اتحاد المستشفيات العربية اختيار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ضمن قائمة «اختيارات القادة لعام 2026» (AHF Leaders Select 2026).

السبكي والسويدي ضمن القائمة الابرز

وضمت القائمة عددًا من القيادات والشخصيات البارزة في قطاع الرعاية الصحية، ومن أبرز القيادات المصرية التي تضمها الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء ومؤسس مؤسسة ومستشفى أهل مصر.

ويأتي اختيار القيادات ضمن توجه اتحاد المستشفيات العربية لتسليط الضوء على النماذج المؤثرة في تطوير الرعاية الصحية، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية في المنطقة العربية.

وتعكس القائمة أهمية الدور الذي تؤديه القيادات الصحية في دفع مسارات التطوير المؤسسي، وتبني الممارسات الحديثة، وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم بناء منظومات صحية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز فرص الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل المعرفة بين الدول العربية.

ويواصل اتحاد المستشفيات العربية دوره في دعم التواصل بين المؤسسات الصحية والقيادات العاملة في القطاع، وإبراز التجارب والمبادرات التي تسهم في تطوير الرعاية الصحية، بما يعزز التكامل وتبادل الخبرات ويدعم جهود الارتقاء بالمنظومات الصحية في المنطقة العربية.