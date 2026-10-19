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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مزارع الزيتون خاصة.. بلطجة وإرهاب المستوطنين تتواصل في مدن الضفة الغربية المحتلة

إرهاب المستوطنين برعاية قوات الاحتلال
إرهاب المستوطنين برعاية قوات الاحتلال
محمد على

استمرارا لأعمال التخريب والبلطجة والإرهاب، اعتدى مستوطنون على قرى فلسطينية متعمدين تخريب الممتلكات الخاصة بهم، رغم تواجد قوات الشرطة الإسرائيلية.


أُصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الاثنين، جراء هجوم للمستوطنين على تجمع الكعابنة البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله، فيما اعتدى مستوطنون على مزارعين وقطّاع زيتون، وسرقوا ممتلكات ومواشي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية، بإصابة مواطنين فلسطينيين بجروح ورضوض جراء هجوم للمستوطنين على تجمع الكعابنة البدوي، مشيرة إلى أن المستوطنين اعتدوا كذلك على مركبة إسعاف تابعة لبلدية سلواد أثناء توجهها إلى المنطقة للتعامل مع الإصابتين.

كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في قرى وبلدات بزاريا وبيتا وقصرة وقبلان وبرقة ومادما بمحافظة نابلس، واعتدوا على مزارعين بالضرب، وسرقوا ثمار الزيتون ومعدات القطف.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هاجم مستوطنون الليلة الماضية منزلًا في منطقة الحرايق، وقطعوا أشجار زيتون في محيطه، وحطموا مركبة وألقوا القمامة بالقرب منه، فيما اعتقلت قوات العدو صاحب المنزل.

كما قطع مستوطنون الكهرباء عن منزل المواطن منتصر حمايل في منطقة العرمة بالبلدة، بعد قطع العمود المغذي له.

أما في محافظة رام الله، اقتحم مستوطنون منزلًا في تجمع الكعابنة البدوي، واستولوا على 25 رأسًا من الأغنام ومبالغ نقدية قبل مغادرته، وفق وكالة "سند" الفلسطينية.

كما سرق مستوطنون قطيع أغنام من قرية تلفيت جنوب نابلس.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها التجمعات البدوية التي تتعرض لضغوط متواصلة للتهجير.

هدف عمليات المستوطنين الإرهابية

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سرقة الماشية والاعتداء عليها في الضفة الغربية تحولت منذ مطلع عام 2026 إلى ظاهرة ممنهجة ومنظمة تقودها مجموعات من المستوطنين بحماية مباشرة من جيش العدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه العمليات تستهدف الضغط على الرعاة والمزارعين الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل عن أراضيهم، خاصة في المناطق المصنفة رعوية ومناطق (ج).


 

الكعابنة البدوي الطيبة وقطّاع زيتون مزارعين وقطّاع زيتون بالضفة الغربية

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