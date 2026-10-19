أعمال الشغب تمتد إلى إيطاليا.. اعتقال أكثر من 200 شخص في ميلانو

قالت وسائل إعلام إيطالية بأن أعمال الشغب امتدت إلى إيطاليا حيث جرى اعتقال أكثر من 200 شخص في ميلانو وحدها.

وتتأثر إيطاليا بأعمال الشغب المندلعة في فرنسا حيث أسفرت المواجهات في المدن الفرنسية عن اعتقال آلاف وسقوط مصابين في الشرطة وما بين المحتجين.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن نحو 80% من الموقوفين قاصرون، بعد تحطيم شبان ملثمين واجهات متاجر والاشتباك مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، وإبعاد خطرهم عن بقية الناس.

وتأتي الاضطرابات وسط احتجاجات على ارتفاع الأسعار والضرائب، وشهدت تورينو وبولونيا أيضا اشتباكات مع الشرطة.

ولا تزال الاحتجاجات تملئ المدن الفرنسية وسط اشتعال الغضب في ايطاليا ودول أوروبية أخرى.