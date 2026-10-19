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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أعمال الشغب تمتد إلى إيطاليا.. اعتقال أكثر من 200 شخص في ميلانو

احتجاجات وشغب في إيطاليا
احتجاجات وشغب في إيطاليا
محمد على

قالت وسائل إعلام إيطالية بأن أعمال الشغب امتدت إلى إيطاليا حيث جرى اعتقال أكثر من 200 شخص في ميلانو وحدها.

وتتأثر إيطاليا بأعمال الشغب المندلعة في فرنسا حيث أسفرت المواجهات في المدن الفرنسية عن اعتقال آلاف وسقوط مصابين في الشرطة وما بين المحتجين.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن نحو 80% من الموقوفين قاصرون، بعد تحطيم شبان ملثمين واجهات متاجر والاشتباك مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، وإبعاد خطرهم عن بقية الناس.

وتأتي الاضطرابات وسط احتجاجات على ارتفاع الأسعار والضرائب، وشهدت تورينو وبولونيا أيضا اشتباكات مع الشرطة.

ولا تزال الاحتجاجات تملئ المدن الفرنسية وسط اشتعال الغضب في ايطاليا ودول أوروبية أخرى.

أعمال الشغب إيطاليا 200 شخص في ميلانو إيطالية

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