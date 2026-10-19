أمطار وظواهر جوية متوقعة.. متى نرتدي الملابس الشتوية؟

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 أجواءً خريفية متباينة، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيما تميل الأجواء إلى الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، بما يسهم في تلطيف الأجواء.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت التوقعات من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المقررة، مع الانتباه لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق التي تتكون عليها الشبورة.

متى نرتدي الملابس الشتوية؟

ومع تراجع درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، يُنصح بارتداء ملابس مناسبة للفروق بين درجات الحرارة خلال اليوم، واصطحاب جاكت خفيف، خاصة للأطفال وكبار السن، لتجنب الشعور بالبرودة خلال الفترات المتأخرة من الليل والصباح.

كما يُفضل متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ظل التغيرات التي يشهدها الطقس خلال فصل الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة، فيما تصل العظمى في العاصمة الجديدة إلى 28 درجة والصغرى 17 درجة. وتسجل مدينة 6 أكتوبر 27 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، بينما تبلغ العظمى في بنها 26 درجة والصغرى 17 درجة.

وفي الإسكندرية، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة والصغرى 18 درجة، بينما تسجل مطروح 25 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى. وتبلغ العظمى في الإسماعيلية والسويس 28 درجة والصغرى 18 درجة، فيما تسجل بورسعيد 26 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

التحديثات اليومية لحالة الطقس

أما في شمال الصعيد، فتسجل الفيوم 28 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وبني سويف 28 و17 درجة، والمنيا 29 و15 درجة، وأسيوط 30 و15 درجة. وتصل العظمى في سوهاج إلى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

وفي جنوب الصعيد، تسجل قنا والأقصر 33 درجة للعظمى، مع صغرى تبلغ 19 درجة في قنا و20 درجة في الأقصر، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

وتسجل شرم الشيخ 31 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، والغردقة 30 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى، فيما تسجل سانت كاترين 23 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، لتكون الأقل بين درجات الحرارة الصغرى الواردة في التوقعات.

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، ومراعاة الفروق في درجات الحرارة بين النهار والليل.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء خلال الفترة الحالية تحمل سمات فصل الخريف، الذي تتغير فيه درجات الحرارة بصورة ملحوظة بين النهار والليل، مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق وفقًا لطبيعة الحالة الجوية.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن انخفاض درجات الحرارة يظهر بصورة أكبر خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال النهار، لافتة إلى أن فرص الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب تطورات الطقس، وهو ما يستدعي متابعة مستجدات الحالة الجوية بشكل مستمر.

وشددت منار غانم على أهمية الانتباه للفروق في درجات الحرارة على مدار اليوم، واختيار الملابس الملائمة خاصة خلال الفترات الأكثر برودة، إلى جانب الحذر عند هطول الأمطار، ومتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أي تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس.