قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة برشلونة الإسباني، مساء اليوم، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق الباريسي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الكتالوني.

وتلقى باريس سان جيرمان ضربة قبل اللقاء بغياب الظهير البرتغالي نونو مينديز، الذي تعرض لتمزق في عضلة الفخذ اليسرى خلال مباراة ستراسبورج، ما سيؤدي إلى ابتعاده عن الملاعب لعدة أسابيع، ويجبر الجهاز الفني على البحث عن بديل مناسب لتعويض غيابه.

وعلى الجانب الآخر، شهدت القائمة عودة سيني مايولو، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي، ليصبح ضمن الخيارات المتاحة أمام لويس إنريكي في مواجهة برشلونة.

كما تواجد ماغنيس أكليوش ضمن قائمة الفريق الفرنسي، بعدما تفادى إصابة خطيرة خلال مواجهة ستراسبورج، ليمنح المدرب مزيدا من الحلول قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه، ماتفي سافونوف، مواك.

خط الدفاع: لوكاس بيرالدو، ماركينيوس، إيليا زابارني، باتشو، ديني، أشرف حكيمي، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، وارن زاير إيمري، درو، جواو نيفيز، سيني مايولو، ندجانتو.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، فيران توريس، ماغنيس أكليوش، ديزيريه دويه، جودتس، عثمان ديمبيلي.

ويأمل باريس سان جيرمان في الظهور بصورة قوية أمام برشلونة، وحصد نتيجة تعزز موقفه في مشواره الأوروبي، رغم الغيابات التي تضرب صفوفه، بينما يطمح الفريق الإسباني إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب حديقة الأمراء في واحدة من أبرز مواجهات الجولة.