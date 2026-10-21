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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: والله ما تم إنجازه في مصر ما كان يتم في 30 سنة.. أحمد موسى: الشعب زعلان ويريد استمرار الرئيس السيسي| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: والله ما تم إنجازه في مصر ما كان يتم في 30 سنة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية"، في إطار اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وزير النقل: رفع كفاءة 3 آلاف كم طرق محلية بـ42 مليار جنيه خلال 3 سنوات
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات منتدى مصر 2026: “عملنا مشروعين فى الطرق المحلية، واحد عملناه تقريبًا من ثلاث سنوات رفعنا كفاءة 3 آلاف كيلومتر طرق، وفي حياة كريمة أيضًا رفعنا حوالي 3 آلاف وطورنا 3 آلاف كيلومتر طرق، ولكن ما زال عندنا 3 آلاف طرق محلية في المحافظات، مخططين إن إحنا نرفعها، ودول هيتكلفوا 42 مليار جنيه مقسمينهم على ثلاث سنوات مالية، تقريبًا كل سنة 14.. المبلغ كبير ولكن مش كبير على أهلينا وناسنا في القرى والمناطق الحضرية”.


أحمد موسى: ما بدأناه في 2014 لازم يخلص لصالح البلد والأوضاع نار على كل حدودها
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما بدأناه في عام 2014 لازم يخلص لصالح البلد، مشيرًا إلى أن أوضاع البلد عبارة عن نار على كل حدودها.


أحمد موسى: الشعب زعلان ويريد استمرار الرئيس السيسي.. ومسار بدأ في 2014 لازم يكتمل
أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حالة من الحزن لدى المواطنين إزاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مغادرة منصبه في عام 2030، مشيرًا إلى أن قطاعات من الشعب ترغب في استمراره في قيادة البلاد.


كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن تطوير المواني والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية جعل الجميع ينظر إلى مصر وكل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الاحداث في المنطقة.


وزير النقل: مترو الإسكندرية يدخل الخدمة في أبريل المقبل.. ونستهدف رفع عدد الموانئ إلى 19 ميناء
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مترو الإسكندرية من المقرر أن يدخل الخدمة في أبريل المقبل، على أن يمتد في مرحلته الثانية إلى برج العرب، بالتوازي مع خطة تجديد ترام الرمل، والتوسع في مشروعات النقل الجماعي داخل عواصم المحافظات والعواصم الجديدة.


ضياء الدين داود يدعو وزارة النقل إلى حوكمة إدارة الطرق والتنسيق
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الخلاف بشأن أولويات الإنفاق العام وطرق تمويل المشروعات كان قائمًا منذ عام 2016، خلال فترة تولي الراحل المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أن الاعتراضات لم تكن بالضرورة على تنفيذ المشروعات في حد ذاتها، وإنما على ترتيب الأولويات وآليات التمويل.


رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: نفذنا قرابة 3 آلاف مشروع في مختلف القطاعات
أكد اللواء أح وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الدور الذي تقوم به الهيئة يمثل ركيزة أساسية ضمن القوى الشاملة للدولة، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات وخبرات قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هذا النموذج من الاستخدام لا يقتصر على مصر فقط، بل يطبق في معظم دول العالم والأكثر تقدماً.


مدبولي: تكلفة المرحلة الأولى من حياة كريمة 450 مليار جنيه.. ونسبة تغطية القرى بالصرف الصحي تخطت الـ60%
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم العمل على تطوير القاهرة التاريخية وكل عواصم المدن جار العمل على تطويرها.

السيسي الرئيس السيسي مصر احمد موسى مدبولي

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