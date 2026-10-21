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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق النسخة الـ30 من معرض مسقط للكتاب في 24 مارس بعمان

اجتماع اللجنة الرئيسة لمعرض مسقط الدولي للكتاب
اجتماع اللجنة الرئيسة لمعرض مسقط الدولي للكتاب
الديب أبوعلي

عقدت اللجنة الرئيسة لمعرض مسقط الدولي للكتاب اجتماعًا تحضيريًّا لمناقشة الاستعدادات للدورة الثلاثين من المعرض، برئاسة الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني، رئيس اللجنة.

استعرض الاجتماع أبرز المحاور المتعلقة بتنظيم الدورة المقبلة، وفي مقدمتها موعد إقامة المعرض خلال الفترة من 24 مارس إلى 3 أبريل 2027، إلى جانب بحث التصورات الأولية للبرامج المرتبطة بالمعرض، بما ينسجم مع مكانته بوصفه منصة ثقافية ومعرفية تجمع الكتاب والمثقفين والناشرين والمهتمين بالشأن الثقافي.

معرض مسقط الدولي للكتاب 

كما ناقشت اللجنة تفاصيل مشاركة محافظة الوسطى ضيف شرف الدورة الثلاثين للمعرض، والموضوعات والمحاور المقترحة لإبراز مقوماتها التاريخية والحضارية والثقافية والاقتصادية، والتعريف بتراثها ومواردها الطبيعية وإمكاناتها الاستثمارية.

وتناول الاجتماع عنوان الدورة المقبلة، الذي يتمثل في "الصناعات الإبداعية"، وما يحمله من أبعاد ثقافية ومعرفية واقتصادية، ودوره في تسليط الضوء على مجالات الإبداع والابتكار، وتعزيز حضور الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها أحد روافد التنمية الثقافية والاقتصادية.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل التحضيري والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الإعداد للدورة المقبلة وتحقيق أهدافها الثقافية والمعرفية، وتعزيز مكانة معرض مسقط الدولي للكتاب بوصفه أحد أبرز الفعاليات الثقافية في سلطنة عُمان.

معرض مسقط الدولي للكتاب معرض مسقط للكتاب سلطنة عُمان مسقط محافظة الوسطى الصناعات الإبداعية

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