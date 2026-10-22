أخبار التكنولوجيا| ميزة جديدة في واتساب.. وشكاوى متزايدة من مستخدمي ساعات سامسونج الذكية.. فما القصة؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



خطوة بخطوة.. كيف تستخدم ميزة واتساب الجديدة للاتصال بالأشخاص خارج التطبيق؟

أطلق تطبيق «واتساب» رسمياً ميزة «مكالمات الضيوف» (Guest Calling)، والتي تُتيح للمستخدمين دعوة أي شخص للانضمام إلى المكالمات الصوتية أو المرئية عبر رابط مباشر، دون أن يُشترط على الطرف الآخر امتلاك حساب على التطبيق أو حتى تثبيته.

الميزة الجديدة تحوّل «واتساب» إلى منافس قوي لمنصات الاجتماعات مثل «زوم» و«جوجل ميت»، حيث يستطيع الضيف الدخول للمكالمة بضغطة زر من متصفح الكمبيوتر بعد موافقة المضيف.

شكاوى متزايدة من مستخدمي ساعات سامسونج الذكية.. ما القصة؟

يواجه عدد متزايد من مالكي ساعات سامسونج الذكية مشكلات جلدية غير متوقعة، حيث شارك العديد منهم صوراً وتجارب لظهور علامات تهيج واحمرار على معاصمهم بعد ارتدائها أثناء النوم.

وما بدأ كإجراء روتيني يهدف إلى مراقبة جودة النوم ومتابعة المؤشرات الصحية ليلاً، تحول لدى البعض إلى طفح جلدي وآثار واضحة على البشرة؛ الأمر الذي أثار تساؤلات ومخاوف واسعة حول مدى راحة هذه الساعات، وتأثير الحرارة المنبعثة منها مع الاستخدام المطول

42 ساعة من اللعب المتواصل.. هونر تبهر الجيمرز بسماعات Win Earphones

أطلقت شركة هونر سماعات Win Earphones بمحركات صوتية 12.4 مم، وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة 55 ديسيبل، وعمر بطارية يصل إلى 8.5/42 ساعة.

قامت شركة هونر بتوسيع تشكيلة WIN الخاصة بها والمخصصة للألعاب بإضافة زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية المصممة لتوفير صوت منخفض التأخير وإلغاء الضوضاء بشكل فعال.

الجيل الجديد يقترب .. شاومي تكشف عن موعد إطلاق أجهزة Redmi Book 2027

أكدت شركة شاومي أن سلسلة Redmi Book 2027 ستُطلق في الصين في 27 أكتوبر. وسيتم إطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة جنبًا إلى جنب مع Redmi K100.

تأتي هذه الحواسيب المحمولة الجديدة بعد طرازي Redmi Book 14 و16 لعام 2026 ، اللذين طُرحا في أبريل بمعالجات Intel Core Ultra 5 125H.

أما بالنسبة لسلسلة 2027، فتنتقل شاومي إلى منصة Intel Core من الجيل الثالث، ما يوفر جيلاً أحدث من المعالجات مقارنةً بالطرازات السابقة.