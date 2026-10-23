آيفون ديو القابل للطي ينطلق رسميا اليوم.. هل يمكنك شراؤه فوراً؟

أطلقت شركة "أبل" اليوم الجمعة، 23 أكتوبر، أول هاتف قابل للطي في تاريخها والذي يحمل اسم "آيفون ديو" (iPhone Duo).

وبدأت الشركة بالفعل في تسليم الأجهزة للعملاء الذين حجزوها مسبقاً، وسط إقبال غير مسبوق ونفاد سريع للكميات المتاحة.

إقبال تاريخي ونفاد سريع للكميات

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني، يعاني الهاتف الجديد من نقص شديد في المعروض بسبب الطلب الهائل عليه.

وظهر ذلك بوضوح عندما فتحت الشركة باب الحجز المسبق يوم 16 أكتوبر الجاري.

فخلال أول 30 دقيقة فقط، نفدت الدفعة الأولى بالكامل، وتأجلت مواعيد تسليم الطلبات الجديدة إلى شهر يناير من العام القادم (2027)، مما يعكس الشعبية الجارفة لهذا الجهاز المبتكر.

فرصة أخيرة للشراء من الفروع

ورغم هذا النقص، أعلنت أبل خبراً ساراً لمن لم يلحق بقطار الحجز المسبق. فقد خصصت الشركة كميات محدودة جداً للبيع المباشر داخل فروعها الرسمية (Apple Stores) اليوم الجمعة.

وتتوفر هذه الفرصة في دول مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا.

ولكن في دول أخرى مثل الإمارات، والصين، وفرنسا، واليابان، لن تتمكن من شراء الهاتف مباشرة من المتجر، بل يجب عليك حجز موعد مسبق للاستلام.

ونصحت أبل عملائها بمتابعة موقعها الإلكتروني باستمرار لاصطياد أي كميات جديدة يتم توفيرها.

أسعار هاتف أبل الجديد

وأوضح التقرير أن الشركة تضع حداً أقصى لشراء هاتفين فقط لكل عميل في الولايات المتحدة لضمان التوزيع العادل.

ويتوفر الهاتف بلونين أنيقين هما "أبيض ستاري" (Star White) و"سماء الليل" (Night Sky).

ويبدأ سعره الرسمي من 1999 دولاراً لنسخة 256 جيجابايت. ويرتفع السعر تدريجياً ليصل إلى 2199 دولاراً لنسخة 512 جيجابايت، و2599 دولاراً لنسخة 1 تيرابايت، وصولاً إلى 3199 دولاراً للنسخة الأكبر بسعة 2 تيرابايت لتخزين كل ملفاتك براحة تامة.