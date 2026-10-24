عموتة يدرس التغيير .. وثلاثي مهدد بالغياب.. ماذا يحدث في الأهلي قبل مواجهة كيتارا الأوغندي في القاهرة؟

تجري الاستعدادات داخل النادي الأهلي ، على قدم وساق قبل المواجهة المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية ، وسط تحركات من الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة لإعادة ترتيب أوراق الفريق في ظل بعض الغيابات المحتملة وعودة عناصر أخرى إلى الحسابات.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش في المران الأخير قبل اللقاء الذي يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تأكيد تفوقه في مباراة الذهاب وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعدما عاد بانتصار ثمين بهدفين مقابل هدف ليضع نفسه في موقف أفضل قبل مواجهة الحسم.

ورغم الأفضلية التي يمتلكها الأهلي فإن الجهاز الفني يتعامل مع المباراة باعتبارها خطوة ضرورية في مشوار البطولة خاصة أن المنافس لا يزال متمسكًا بفرصته في العودة وهو ما يدفع عموتة إلى دراسة الخيارات المتاحة أمامه سواء على مستوى قائمة المباراة أو التشكيل الأساسي.

ثلاثي خارج الحسابات وعلامات استفهام حول ياسر إبراهيم

ويواجه الجهاز الفني للأهلي عددًا من الملفات المتعلقة بجاهزية اللاعبين في مقدمتها موقف المدافع ياسر إبراهيم الذي تعرض لآلام في الكاحل خلال المران الأخير واضطر إلى مغادرة التدريبات ليصبح موقفه من المشاركة أمام كيتارا محل شك.

وبحسب مصادر داخل النادي يخضع اللاعب لفحص طبي لتحديد مدى قدرته على اللحاق بالمباراة إلا أن فرص ظهوره تبدو ضعيفة في ظل الحاجة إلى الاطمئنان بصورة كاملة على حالته قبل السماح له بالعودة إلى المشاركة.

ولا يتوقف الغياب المحتمل عند ياسر إبراهيم إذ يقترب كريم الدبيس أيضًا من الابتعاد عن المواجهة بعدما احتاج إلى فترة إضافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بينما يستمر غياب أقطاي عبد الله لعدم اكتمال شفائه حتى الآن.

وتضع هذه الغيابات عموتة أمام ضرورة تقييم البدائل المتاحة خصوصًا في ظل أهمية الحفاظ على التوازن داخل التشكيل وعدم المجازفة بإشراك أي لاعب قبل اكتمال جاهزيته البدنية.

كوكا والساعي يمنحان عموتة خيارات إضافية

في المقابل تلقى الجهاز الفني دفعة إيجابية مع جاهزية أحمد نبيل كوكا للمشاركة إلى جانب عمر الساعي وهو ما يمنح المدرب المغربي مساحة أكبر للمفاضلة بين العناصر المتاحة وإمكانية إجراء تعديلات وفقًا لاحتياجات المباراة.

وتأتي عودة الثنائي في توقيت مهم مع اقتراب الفريق من مواجهة يسعى خلالها إلى حسم التأهل دون الدخول في حسابات معقدة خاصة أن ضغط المباريات يجعل جاهزية البدلاء وقدرتهم على تقديم الإضافة عاملًا مؤثرًا في قرارات الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يستقر عموتة على القائمة النهائية عقب المران الختامي قبل دخول اللاعبين معسكرًا مغلقًا ليلة المباراة في إطار تركيز الفريق على تحقيق الهدف الأساسي وهو العبور إلى مرحلة المجموعات.

هل يفاجئ عموتة كيتارا بتغييرات في التشكيل؟

تبدو احتمالات التغيير مطروحة داخل الأهلي قبل مواجهة كيتارا سواء بسبب الغيابات أو رغبة الجهاز الفني في اختيار التشكيل الأكثر ملاءمة لطبيعة اللقاء لكن حجم التعديلات النهائية سيظل مرتبطًا بما يسفر عنه التدريب الأخير وتقييم الحالة البدنية للاعبين.

ومن أبرز الملامح المنتظرة في تشكيل الأهلي تولي محمد الشناوي حراسة المرمى في ظل غياب مصطفى شوبير الذي حصل على إجازة بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم مساء الجمعة.

أما بقية المراكز فمن المنتظر أن يحسمها عموتة وفقًا لمدى جاهزية العناصر المتاحة مع مراعاة أن الفريق لا يحتاج إلى المغامرة هجوميًا بصورة مبالغ فيها لكنه مطالب في الوقت نفسه بتقديم أداء قوي يؤكد قدرته على فرض شخصيته أمام منافسه.

وقد تمنح التعديلات المحتملة بعض اللاعبين فرصة جديدة لإثبات جدارتهم خصوصًا أن المباريات القارية تمثل اختبارًا مهمًا لعمق القائمة وقدرة البدلاء على تعويض الغيابات دون التأثير سلبًا في مستوى الفريق.

ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز ذهابًا بنتيجة 2-1 وهو ما يمنحه فرصة حسم التأهل بالفوز أو التعادل بأي نتيجة بينما يحتاج كيتارا إلى تحقيق نتيجة تعوض خسارته وتعيد المنافسة إلى الواجهة.