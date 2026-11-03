انخفاض مؤشر البورصة السعودية في ختام التعاملات

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انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم / الثلاثاء /، بمقدار 6.72 نقاط ليصل إلى 9876.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 188 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 189 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 147.61 نقطة ليصل إلى 21447.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.8 ملايين سهم.