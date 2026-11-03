كنس آلى وغسيل ودهان الأرصفة.. حملة نظافة وتجميل بشارع البحر الأعظم فى الجيزة

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة جهودها للارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري بشارع البحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، من خلال تنفيذ حملة متكاملة شملت أعمال النظافة والغسيل والكنس الآلي وتجميل المسطحات الخضراء ودهان الأرصفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات بالشوارع والمحاور الرئيسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برفع كفاءة النظافة والتجميل بمختلف الأحياء، حيث وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالدفع بفرق عمل ومعدات لتنفيذ الحملة بشارع البحر الأعظم.

وشملت الأعمال الدفع بفرق من عمال النظافة، مدعومة بسيارة نصف نقل وسيارة كنس آلي وسيارة نافوري مياه، إلى جانب فرق عمال الحدائق والدهانات، لتنفيذ أعمال النظافة والكنس والغسيل، والعناية بالمساحات الخضراء، ودهان الأرصفة وتحسين المظهر العام للشارع.

وتأتي أعمال التطوير ورفع كفاءة النظافة بشارع البحر الأعظم نظرًا لأهميته باعتباره أحد المحاور الرئيسية بحي جنوب الجيزة، والذي يربط المنطقة بعدد من المحاور والطرق الحيوية المؤدية إلى الطريق الدائري وطريق الصعيد، بما يجعله من الشوارع التي تشهد حركة مرورية مكثفة ويستدعي الحفاظ على نظافته ومظهره الحضاري.