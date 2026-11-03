قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحوثيون يعلنون استهداف تحشيدات سعودية ومطار أبها وقاعدة عسكرية
إعلان ترامب وقف المساعدات يثير صدمة في إسرائيل.. مخاوف من انهيار الاقتصاد وقلق في صفوف الجيش
إصابة إمام عاشور تثير الجدل في الأهلي.. بيان النادي وتصريحات عموتة يكشفان كواليس الغياب
أبو العينين: طموحنا تصدير مليون سيارة سنويا والدخول بقوة في صناعة مكونات الطائرات العالمية
سبيكة 1 جرام بـ 7322 جنيها.. أسعار السبائك الذهب الآن شاملة المصنعية
جدد خلاله ضرورة خفض التوتر الإقليمي ..الرئيس السيسي يتلقي اتصالا من عاهل مملكة البحرين الشقيقة
خطابي: القضية الفلسطينية تتصدر أولويات الإعلام العربي.. وندعو لخطاب مؤثر لمواجهة التضليل
أبو العينين يدعو لإطلاق حملة ترويجية عالمية للاستثمار المصري وعقد مؤتمر دولي لعرض المشروعات الكبرى
خاص | ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لمعسكر المنتخب
انقلاب في الطقس نهاية الأسبوع| منخفض بارد ينهي موجة الحر وأمطار على تلك الأماكن
محمد صلاح يحدد موعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر قبل مواجهتي مالاوي
اليونان: زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق جزيرة كريت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كنس آلى وغسيل ودهان الأرصفة.. حملة نظافة وتجميل بشارع البحر الأعظم فى الجيزة

كنس آلى وغسيل ودهان الأرصفة..حملة نظافة وتجميل بشارع البحر الأعظم فى الجيزة
كنس آلى وغسيل ودهان الأرصفة..حملة نظافة وتجميل بشارع البحر الأعظم فى الجيزة
أحمد زهران

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة جهودها للارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري بشارع البحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، من خلال تنفيذ حملة متكاملة شملت أعمال النظافة والغسيل والكنس الآلي وتجميل المسطحات الخضراء ودهان الأرصفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات بالشوارع والمحاور الرئيسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برفع كفاءة النظافة والتجميل بمختلف الأحياء، حيث وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالدفع بفرق عمل ومعدات لتنفيذ الحملة بشارع البحر الأعظم.

وشملت الأعمال الدفع بفرق من عمال النظافة، مدعومة بسيارة نصف نقل وسيارة كنس آلي وسيارة نافوري مياه، إلى جانب فرق عمال الحدائق والدهانات، لتنفيذ أعمال النظافة والكنس والغسيل، والعناية بالمساحات الخضراء، ودهان الأرصفة وتحسين المظهر العام للشارع.

وتأتي أعمال التطوير ورفع كفاءة النظافة بشارع البحر الأعظم نظرًا لأهميته باعتباره أحد المحاور الرئيسية بحي جنوب الجيزة، والذي يربط المنطقة بعدد من المحاور والطرق الحيوية المؤدية إلى الطريق الدائري وطريق الصعيد، بما يجعله من الشوارع التي تشهد حركة مرورية مكثفة ويستدعي الحفاظ على نظافته ومظهره الحضاري.

الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة شارع البحر الأعظم حي جنوب الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أرشيفية

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمنح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين وصرف بدل الاعتماد لهم

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

ميدو

مش هتصدقوا.. ميدو يكشف مفاجآت بشأن مخالفات الزمالك المالية وغرامات بالملايين

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

حيام وشيكا

حبًا في العميد.. شيكابالا يطالب حسام حسن بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. كم وصل عيار 21 في مستهل التعاملات؟

ترشيحاتنا

جوهر نبيل

وزير الشباب والرياضة يهنئ المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدي بحصد وصافة بطولة العالم بـ47 ميدالية متنوعة

مصر

مصر تحصد الذهب بالعلامة الكاملة في بطولة العالم الـ37 لكرة السرعة للكبار والناشئين

الزمالك

شركة الكرة.. صداع في قلب الزمالك وملف شائك يشعل الجدل داخل القلعة البيضاء

بالصور

عادة صباحية قد تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى.. لا تبدأي يومك دون شرب الماء

عادة صباحية قد تزيد خطر حصى الكلى.. احذري بدء يومك دون شرب الماء
عادة صباحية قد تزيد خطر حصى الكلى.. احذري بدء يومك دون شرب الماء
عادة صباحية قد تزيد خطر حصى الكلى.. احذري بدء يومك دون شرب الماء

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بدون ما تفك.. سر التماسك والطعم الأصلي

كفتة رز
كفتة رز
كفتة رز

ترامب: الانتخابات النصفية هي الأهم.. واتفقت مع نتنياهو على وقف المساعدات لإسرائيل

عمليات التصويت في أمريكا
عمليات التصويت في أمريكا
عمليات التصويت في أمريكا

كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟.. إليك الطريقة الصحيحة

كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟إليك الطريقة الصحيحة
كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟إليك الطريقة الصحيحة
كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟إليك الطريقة الصحيحة

فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «نام الليل» من ألبوم «حلم جديد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

المزيد