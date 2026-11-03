نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقريتي أبو صير والعزيزية بالبدرشين

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة البدرشين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقريتي أبو صير والعزيزية.

وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن.

واستهل نائب محافظ الجيزة؛ جولته بتفقد أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي وخطوط الطرد ومحطات الرفع، حيث اطلع على نسب التنفيذ الفعلية ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة حول مراحل العمل والمعوقات التي تواجه التنفيذ.

ووجه نائب المحافظ بضرورة تكثيف الأعمال بمشروعات الصرف الصحي وتسريع وتيرة التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وأكد الشهابي، أن محافظة الجيزة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات الصرف الصحي، باعتبارها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من بشير عبد الباسط العقباوي، رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومحمد عبد العظيم، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعماد حمدي، مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط، وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.