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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: الإسراع بتنمية حقل دينيس غرب لإضافة إنتاج جديد من الغاز

وزير البترول
وزير البترول
أ ش أ

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جويدو بروسكو، رئيس عمليات الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية، تسريع تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي وزيادة معدلات الإنتاج ودفع خطط الشركة لتعزيز استثماراتها في مصر، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026".
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن بدوي أكد أهمية الإسراع بتنفيذ أعمال تنمية حقل غاز دينيس غرب، باعتباره أحد المشروعات المهمة والواعدة لإضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتسريع وتيرة العمل بالمشروع.
واستعرض الجانبان نتائج تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية، وما حققته من مردود إيجابي في دعم إنتاج الغاز الطبيعي من حقول شركة "عجيبة للبترول"، حيث سيتم إضافة كميات جديدة من الإنتاج خلال الشهر الحالي، بما يعكس أهمية الإسراع بوضع التسهيلات الإنتاجية الجديدة على خريطة التشغيل.
وتناول اللقاء تطورات مشروع كرونوس القبرصي، الذي يمثل أحد المشروعات المهمة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير أن البنية التحتية المصرية جاهزة لاستقبال ومعالجة الغاز القبرصي من خلال منشآت ظهر، وإسالته بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، وفقًا للخطة المستهدفة لبدء تدفق الغاز في عام 2028.
وتطرق اللقاء إلى برنامج الحفر الطموح لشركة "إيني" في مصر خلال عامي 2026 و2027، بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية، في إطار تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الموارد البترولية، وزيادة فرص تحقيق اكتشافات جديدة تدعم معدلات الإنتاج.
وشدد بدوي على أن ما تحقق من تقدم في ملف تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب طرح مزايدة جديدة للبحث والاستكشاف، يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري جاذب وتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، ويفتح المجال أمام التوسع في أنشطة الشركات العاملة في مصر، مشيرًا إلى أهمية بحث فرص مشاركة "إيني" في مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، بما يدعم توسيع محفظة أعمالها في السوق المصرية.
وأشاد الوزير بمبادرات شركة "إيني" في مجال المسئولية المجتمعية، ولا سيما مشروعات الرعاية الصحية، ومن بينها إنشاء مستشفى بشرق القاهرة لخدمة المجتمع المحلي.

وزير البترول الثروة المعدنية رئيس عمليات

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