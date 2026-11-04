النفط يتراجع مع ترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ومحادثات إنهاء الحرب مع إيران

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتداعياتها المحتملة على محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم أن بيانات صادرة عن القطاع أظهرت انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.25%، لتصل إلى 103.34 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 53 سنتًا، أو 0.55%، إلى 95.56 دولار.

وكان خام برنت قد أنهى جلسة التداول السابقة منخفضًا بأكثر من 1%، ليسجل أدنى مستوياته في نحو 4 أسابيع، وسط تقييم المتعاملين للمحادثات الرامية إلى إنهاء الحربين في أوكرانيا وإيران.

وبدأت عمليات فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس خلال الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الثانية.

ولا تزال الأسواق تترقب أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، في وقت كثفت فيه قطر جهود الوساطة لتجنب تصعيد الهجمات عقب الانتخابات الأمريكية.

وقال مسؤول إيراني كبير امس الثلاثاء إن إيران والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما.

وفي سياق متصل، نفذت الولايات المتحدة ضربات وصفتها بأنها “دفاعية” على جزيرة قشم الإيرانية، استهدفت خلالها صواريخ أرض-جو تُستخدم ضد أصول أمريكية، وفقًا لمسؤول أمريكي قال ذلك امس الثلاثاء. وأوضح مسؤول آخر أن الضربات بدت محدودة النطاق، ولا تشير إلى عودة العمليات القتالية الكبرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز إن الولايات المتحدة لا تعتزم شن ضربات على إيران في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة هاتفية استمرت 6 دقائق: “يبدو أننا نحصل على كل ما نريده”.

وعلى صعيد الإمدادات، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.27 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، وفقًا لمصادر في السوق يوم الأربعاء، نقلًا عن بيانات معهد البترول الأمريكي.

وكان 8 محللين استطلعت آراءهم قد توقعوا، في المتوسط، ارتفاع مخزونات الخام بنحو 880 ألف برميل.

وفي المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.43 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.19 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت شركة هايتونج فيوتشرز، في مذكرة يوم الأربعاء: “لا تزال مخزونات الديزل محدودة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع. وتدعم البيانات أسعار النفط بوجه عام”.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الرسمية بشأن المخزونات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.