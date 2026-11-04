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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أوبترا 2027 تباع بهذه المواصفات والأسعار

شيفروليه أوبترا 2027 الجديدة
شيفروليه أوبترا 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة شيفروليه أوبترا 2027 الجديدة 

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيفروليه أوبترا موديل 2027 ، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيفروليه أوبترا 2027

سيارة شيفروليه أوبترا 2027 الجديدة 

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا 2027 في سوق السيارات بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

محرك شيفروليه أوبترا 2027

سيارة شيفروليه أوبترا 2027 الجديدة 

قوة سيارة شيفروليه أوبترا 2027 تصل إلي 98 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر .

مواصفات شيفروليه أوبترا 2027

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

سيارة شيفروليه أوبترا 2027 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة شيفروليه أوبترا 2027 أيضا، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا 2027

زودت سيارة شيفروليه أوبترا 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

سعر شيفروليه أوبترا 2027

سيارة شيفروليه أوبترا 2027 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 785 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 810 ألف جنيه .

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