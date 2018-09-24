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مفاجأة .. ولادة طفلة تحمل شقيقتها التوأم داخل بطنها بسوهاج

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور مظهر عطية، أخصائي النساء والتوليد بسوهاج، أنه أجرى عملية وضع قيصرى لـ سيدة تبلغ من العمر 32 عاما، ولكنه فوجئ بانتفاخ كبير فى بطن الطفلة المولودة وبعد إجراء أشعة اكتشف أن الطفلة تحمل طفلة أخرى توأمها داخل بطنها.

وأوضح "مظهر" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع "عبر فضائية" الأولى"، أن السيدة كانت حاملا فى توأم ولكن جنينا تغلف داخل بطن الجنين الآخر، مؤكدا أن هذه الحالة تحدث مرة كل 500 حالة حمل.

وأوضح "مظهر" أن الجنين المغلف داخل بطن شقيقته يشبه فقط فى شكله الخارجى الجنين العادى ولكن جسده غير مكتمل فهو عبارة عن أنسجة فقط، لافتا إلى أنه سيتم إجراء عملية جراحية للطفلة لاستخراج الجنين الذي بداخلها.

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