الكرملين: بوتين يعتزم زيارة الهند مطلع أكتوبر المقبل

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم القيام بزيارة رسمية للهند يومي 4 و5 أكتوبر المقبل.



وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أنه أثناء هذه الزيارة سيشارك فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في فعاليات منتدى الأعمال الروسي الهندي.



وأضاف البيان، أن الزعيمين سيلتقيان مع عدد من خريجي المركز التعليمي الروسي "سيريوس" ومع أطفال موهوبين من الهند.

وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن بوتين سيبحث مع مودي تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، ومنها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية