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رياضة

يوفنتوس بدون رونالدو أمام يانج بويز في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:32 ص
إسراء أشرف
يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره يانج بويز السويسري، اليوم، الثلاثاء، الساعة السابعة مساءً، على ملعب "يوفنتوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس حقق الفوز في الجولة الأولى والماضية، على حساب فالنسيا الإسباني، في المباراة التي جمعت بينها على ملعب "ميستايا".

ويفتقد يوفنتوس لجهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة فالنسيا الجولة الماضية.

وأكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز في المؤتمر الصحفي أمس، أن الثنائي باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش، سيقودان هجوم اليوفي أمام يانج بويز.

ويلتقي اليوم الثلاثاء، مانشستر يونايتد مع فالنسيا، وهوفنهايم مع مانشستر سيتي، وآيك أثينا مع بنفيكا، وبايرن ميونيخ مع أياكس أمستردام، ليون مع شاختار، سسكا موسكو مع ريال مدريد، وروما مع فيكتوريا بلزن، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

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