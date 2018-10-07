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رياضة

طارق سليمان: رحلت عن الأهلي ونجلي مازال في الفريق الأول

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:27 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق أن استمراره في القلعة الحمراء كان سيمنع نجله من اللعب في الفريق الأول.

وقال طارق في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لو استمريت مع النادي الأهلي في منصبي لكان من المستحيل أن يتواجد ابني مع الفريق الأول طويلًا".

وأضاف طارق سليمان: "نجلي ونجل شوبير وغيرهم مظلومين بسبب أنهم أبناء لاعبين سابقين.. ابني كنت بطلعه 3 أيام أقل من أي حارس تاني، في حراس شباب آخرين تدربوا معي في الفريق الأول لشهور".

واختتم: "رحلت عن الأهلي منذ أشهر ومازال نجلي متواجدًا في الفريق الأول، هو حارس لديه إمكانيات مميزة".

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